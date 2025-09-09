سعر الذهب يكسر حاجز 3700 دولار للاونصة لأول مرة بعد اعتداء اسرائيلي على الدوحة

ذكرت بلومبرغ أن سعر الذهب كسر لأول مرة بالتاريخ حد 3700 دولار للأونصة عقب شن اسرائيل هجوما على مناطق سكنية في الدوحة، فيما أشارت وكالة الأنباء القطرية قنا أن اسرائيل شنتا اليوم، هجوما استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس” في الدوحة. وأضافت الوكالة بالقول:” يشكل هذا الاعتداء الإجرامي انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر.” وفي الإمارات أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، مؤكدا أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، واعتداءً خطيرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

(لقطة للعاصمة القطرية نشرتها وكالة الأنباء قنا)

تقلبات الذهب اليوم

بلغ سعر الذهب حوالي 3,667 دولارًا للأونصة صباح يوم 9 سبتمبر 2025. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى ما يقارب 3,700 دولار للأونصة. بلغ سعر الذهب عيار 22 قيراطًا في دبي حوالي 1,652.47 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 449.65 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) في 8 سبتمبر. ويرتبط ارتفاع أسعار الذهب ارتباطًا مباشرًا بتصاعد الصراع في قطر، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما عزز الطلب على المعادن الآمنة مثل الذهب. كما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب، مما يعكس قلق السوق على نطاق أوسع من جراء الهجوم. و تسبب الهجوم على الدوحة في ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة قرب 3,700 دولار للأونصة، مما يُبرز تزايد حالة عدم اليقين في السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.