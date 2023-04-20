سعر الذهب في مصر يقفز لمستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مجدداً اليوم الخميس وزاد الجرام نحو 50 جنيهاً وحقق سعر الذهب عيار 21 قيراط، وهو الأكثر شيوعاً في مصر، 2445 جنيهاً للجرام الواحد، وهو مستوى قياسي جديد.

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1633 جنيهاً للجرام، وعيار 18 إلى 2100 جنياً للجرام. وعيار 24 إلى 2800 جنياً للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر إلى آخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

أسعار الذهب عالمياً

سجل سعر الذهب عالمياً نحو 2001 دولاراً للوقية في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة قدره نحو 0.31 بالمئة مقارنة بمستواه في ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

ارتفاعات قياسية

شهدت مصر ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ليتجاوز جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر مبيعاً في السوق المحلية – مبلغ 2200 جنيهاً (71.87 دولار). وأرجع تجار السبب إلى زيادة قيمة المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق غير الرسمي.

زحام في محلات الصاغة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، صوراً لمشاهد الزحام في محال الصاغة، وهو ما فسره التجار بزيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب للاستثمار، بالإضافة إلى الإقبال الموسمي على شراء الذهب بسبب الأعياد والزواج.

وتسببت الحرب في أوكرانيا، وموجة التضخم العالمي في انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ليرتفع الأخير من متوسط 15.7 جنيه في مارس/آذار 2022 إلى قرب 30.93 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، كما تسبب في عودة المضاربة على الدولار في السوق غير الرسمي.