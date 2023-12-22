سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023.. عيار 21 يتراجع

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 17، و 23 جنيها، بعد أن وصل لمستويات قياسية أمس الخميس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وقيمة كل مشغولة ذهبية، يضاف إليها مصنعية قيمتها تتراوح بين 50، و200 جنيه، تتم بالاتفاق بين التاجر، والمشتري، حسب عيارها، ووزنها.

سعر الذهب في مصر والسوق الموازية

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023

وترتبط أسعار الذهب عالميا، بسعر الدولار، لكن في مصر، بسبب وجود سوق موازية “سوداء” للعملات الأجنبية، فأسعار الذهب يتم تحديدها على أساس سعر الدولار فيها، وهو ما يتسبب في أن سعر الذهب في مصر، يكون أعلي من سعر الذهب عالميا، عندما يتم احتساب الدولار بالسعر الرسمي.

وتصل قيمة الدولار الواحد “دولار الصاغة”، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023، بنحو 51.96 جنيها، فيما بلغ متوسط سعره في البنوك، نحو 30.85 جنيها.

وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر، على الرغم من استقرار متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

تثبيت أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، كما توقع الخبراء.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة البنك المركزي المصري، إنها أبقت سعر الفائدة عند نسبة 19.25% على الودائع لليلة واحدة، وعند نسبة 20.25%، سعر الفائدة للإقراض لليلة واحدة.

ووافق قرار البنك المركزي المصري، توقعات أغلب المحللين، في استطلاعين للرأي أجرتهما وكالتا رويترز، وبلومبرغ.

وأضافت لجنة السياسة النقدية في بيان، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.9% في الربع الثاني من 2023، متراجعا من نسبة 3.9% تم تحقيقها في الربع الأول من العام نفسه، وتباطأ معدل التضخم الإجمالي في شهري أكتوبر، ونوفمبر الماضيين.

ويرى الخبراء، وفقا لاستطلاعي الرأي اللذين أجرتهما الوكالتان، أن الحكومة المصرية، ستنتظر حتى بداية العام المقبل، لاتخاذ أي إجراء لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدء تنفيذ قراراته الصارمة، سواء كانت رفع أسعار الفائدة، أو تعويم الجنيه المصري.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، الخميس، إن المفاوضات تجري حاليا بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، بشأن مضاعفة قرض صندوق النقد، من 3 إلى 6 مليارات دولار، نتيجة ظهور أهمية مصر الجيوسياسية، خلال استمرار حرب إسرائيل على غزة.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023.. عيار 24

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه الجمعة 22 ديسمبر 2023، إلى نحو 3383 جنيها للشراء، و3406 جنيهات للبيع، مقابل نحو 3406 جنيهات للشراء، و3429 جنيها للبيع، أمس الخميس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023.. عيار 18

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، الجمعة 22 ديسمبر 2023، إلى نحو 2537 جنيها للشراء، و2554 جنيها للبيع، مقابل نحو 2554 جنيها للشراء، و2571 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023

وانخفض متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، الجمعة 22 ديسمبر 2023، إلى نحو 23.680 ألف جنيه للشراء، و 23.840 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.840 ألف جنيه للشراء، و 24 ألف جنيه للبيع، أمس الخميس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023.. عيار 21

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023

وهبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، الجمعة 22 ديسمبر 2023، إلى نحو 2960 جنيها للشراء، و2980 جنيها للبيع، مقابل نحو 2980 جنيها للشراء، و 3 آلاف جنيه للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023

وفيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري بمحال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3406 3383 عيار 22 3122 3101 عيار21 2980 2960 عيار 18 2554 2537 عيار 14 1987 1973 عيار 12 1703 1691 الجنيه الذهب 23840 23680 جدول سعر الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في مصر بمحال الصاغة دون مصنعيه

سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، استقراره حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، مع تثبيت سعر الفائدة.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر، في شركات الصرافة في مصر، اليوم الجمعة، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في اليوم مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، ثابتا في تعاملات محدودة في السوق الموازية “السوداء”.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر، في تعاملات السوق السوداء، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، عند نحو 50.50 جنيها للشراء، و51.50 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عالميا

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22 ديسمبر 2023

وسجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، نحو 2049.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 6:29 بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2035.42 دولارا، في بداية تعاملات الخميس الساعة 1:47 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 13.77 دولارا.

وزاد الإقبال على شراء الذهب في البورصات العالمية، بدعم من توقعات اتجاه البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي)، لتخفيض أسعار الفائدة العام المقبل.

وعندما تنخفض أسعار الفائدة، ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، ويعتبر مخزنا للقيمة.