هل يتأثر سعر الدولار في مصر بعد تخفيض التصنيف الائتماني؟

قالت تقارير صحفية إن سعر الدولار في مصر سيرتفع بشكل كبير، بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون طويلة الأمد في البلاد إلى B بدلا من B+ في أحدث إجراء لإحدى الوكالات الدولية المتخصصة.

وخفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني الديون المصرية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من “B+” إلى “B”، كذلك ثبتت تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة “B”.

وقالت إن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يتراجع الدعم الخارجي من المقرضين الرئيسيين مثل دول الخليج التي ربطت التمويل ببيع الأصول.

وربطت بعض التقارير بين قرار الوكالة، وارتفاع وشيك في سعر الدولار في مصر، خاصة أن العملة المحلية لاقت تراجعا كبيرا في السوق الموازية الأسبوع الماضي، ووصلت أحيانا إلى 41 ورقة مصرية مقابل الدولار الواحد، في الوقت الي ظل السعر الرسمي أقل بمقدار الثلث تقريبا.

لكن الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، توقعت عدم تحرك سعر الدولار في مصر بعد خفض تصنيف الديون.

وقالت الدماطي لـ “أريبيان بزنس” إن مثل هذه التصنيفات لا تؤثر على سعر الدولار في مصر، لأنه في الأساس يتحدد طبقاَ لقانون العرض والطلب، وتابعت: “أدعو خبراء الاقتصاد والاستثمار الأخذ بعين الاعتبار ما طرحته الوكالة، لأن التصنيف يقوم على محددات اقتصادية واجتماعية، ويكون انعكاسا للوضع الاقتصادي الحالي داخل الدولة”.

وأشارت إلى أن سعر الدولار في مصر يتأثر مباشرة بالتعويم، وهو الإعلان عن تحرير سعر الصرف، وأنه في الوقت الحالي تحاول البلاد بشكل كبير توفير العملة الأميركية للحفاظ على عدم رفع سعر الدولار في مصر.

وبحسب الدماطي فإن الموارد الدولارية في مصر عبارة عن عائدات قناة السويس السنوية وتبلغ 10 مليار دولار، فضلا عن 40 مليار دولار من التصدير و23 مليارا من تحويلات المصريين في الخارج، فيما تجلب السياحة لمصر نحو 15 مليار.

ديون مصر في موازنة 2023/2024

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وتستهدف مصر في الموازنة للعام المالي 2023/ 2024، خفض معدلات الدين العام من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.

وبدأ العمل بالموازنة أول يوليو 2023، وينتهي في 30 يونيو 2024.

وسددت مصر بالفعل نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد العملة الصعبة، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.

ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات العامة والحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة المصرية بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

وفي البنوك الرسمية استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، حيث تراوح سعره بين 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما شهدت السوق السوداء ارتفاعا طفيفا في سعر الدولار اليوم في مصر، حيث يتم تداول الورقة الأميركية مقابل 39 إلى 40 جنيها مصريا.