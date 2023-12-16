استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، رسميا في تعاملات شركات الصرافة، فيما ظل متوسط سعر الدولار في مصر في السوق الموازية “السوداء”، مستقرا وسط تعاملات محدودة.

ويوما، الجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر.

والاثنين المقبل، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتي يتوقع أن يحقق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوزا بفارق كبير، ليتولى حكم مصر لمدة 6 سنوات، أخرى.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، ثابتا لدى أغلب البنوك، وشركات الصرافة في مصر، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في شركات الصرافة

وتحدد شركات الصرافة في مصر، سعر الدولار، بسعر أقل من قرشين، إلى 5 قروش من سعر البنك المرتبطة به.

والقانون المصري، ينص على تحديد سعر صرف الدولار، والعملات الأجنبية لدي شركة صرافة، بناء على أسعار بنك محدد، يتم إبلاغ البنك المركزي به، ولا يجوز لشركة الصرافة أن تغير البنك الذي ترتبط به في تحديد أسعار شرائها للعملات الأجنبية، إلا بأذن البنك المركزي المصري.

وحدد مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعرا لشراء الدولار في تعاملات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 جدول سعر الدولار اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في السوق الموازية “السوداء”، عند نفس مستويات أسعار أمس الجمعة.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 50.25 جنيها للشراء، و 51.25 جنيها للبيع، حسب موقع “sarf-today”.

ويضع القانون المصري، عقوبات كبيرة على تداول العملات الأجنبية خارج البنوك، وشركات الصرافة المرخصة.

وتصل عقوبة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الأسواق المصرفية الرسمية، إلى الحبس المشدد 3 سنوات، وغرامة 5 ملايين جنيه.

متى يتم تعويم الجنيه المصري؟

يتوقع المستثمرون، والمؤسسات المالية، تعويم الجنيه المصري، بصورة تدريجية، بعد الفترة القصيرة المقبلة.

وتوقع بنك “مورغان ستانلي“، أن تقوم الحكومة المصرية، بتحرير سعر الصرف، أو تعويم الجنيه المصري، بشكل تدريجي، في الفترة القصيرة المقبلة، عندما تبدأ استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي،الذي يشمل خصخصة بعض الشركات الحكومية، وخفض الديون الخارجية.

وقامت الحكومة المصرية، بتعويم الجنيه المصري، 4 مرات بتخفيضات كبيرة، خلال الـ 7 سنوات الماضية.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

وأضاف بنك مورغان ستانلي، في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، حسب وكالة بلومبرج، أن قرار تعويم الجنيه المصري، تدريجيا، إذا تزامن مع الحصول على تمويل متوقع يصل إلى 7 مليارات دولارات، سوف يؤدى لانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بمصر، وانتعاش صغير لتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح البنك، أن التمويل المتوقع بـ 7 مليارات دولار، قد يكون نتيجة دعم خليجي بقروض ميسرة، والموافقة على حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي، وتمويلات من مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف،

ويراهن المستثمرون الدوليون في سوق المشتقات المالية خارج مصر، على أن مصر قد تضطر للسماح خلال عام 2024 بانخفاض سعر الجنيه 40% خلال 2024، ليصل سعر الدولار رسميا إلى ما بين 49 و50 جنيها، مقارنة بنحو 30.85 جنيها حاليا.

شح العملات الأجنبية وديون سيادية كبيرة

يعاني الاقتصاد المصري، من شح بالعملات الأجنبية، بعد تراجع تحويلات المصريين في الخارج، خلال العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 30.8% إلى 22.1 مليار دولار، وخروج 55 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، على 3 مراحل في الفترة بين 2018، 2022.

والحكومة المصرية، حسب رويترز، لديها جدول أقساط ديون خارجية مستحقة السداد خلال عام 2024، تبلغ قيمتها 42.26 مليار دولار.