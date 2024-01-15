سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024.. السوق السوداء تتراجع

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، تراجعا طفيفا ليظل مسجلا مستوى قياسيا، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، رسميا مستقرا في شركات الصرافة المصرية.

كما تراجعت أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، ما عدا الدينار الكويتي الذي ارتفع، بينما استقرت أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، رسميا خلال تعاملات البنوك، شركات الصرافة.

وتباين سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

شروط زيادة قرض صندوق النقد لمصر

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق يجري مفاوضات مع مصر، لتحديد السياسات التي تؤدي لنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات، وأن التمويل الإضافي سيكون حاسما” لهذا النجاح.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي دوري، إن التمويل الإضافي لمصر قيد المناقشة حاليا، وإن المناقشات مع الحكومة المصرية، حول تشديد السياسة المالية والنقدية، واعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف العملة المحلية، سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت، أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج القرض الحالي، المتفق عليه في ديسمبر 2022.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم الاثنين 15-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 25 قرشا مع استمراره مسجلا مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 55.25 جنيها للشراء، و 56.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.50 جنيها للشراء، و56.50 جنيها للبيع، أمس.

والإتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024

تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الاثنين 15-1-2024، إلى نحو 33.77 جنيها للشراء، و 33.88 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.87 جنيها للشراء، و 33.99 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 60.52 جنيها للشراء، و61.61 جنيها للبيع مقابل نحو 60.79 جنيها للشراء، و61.89 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين 15-1-2024، عند نحو 39.32 جنيها للشراء، و39.46 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 70.45 جنيها للشراء، و71.72 جنيها للبيع، مقابل نحو 70.77 جنيها للشراء، و72.04 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 15-1-2024، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.73 جنيها للشراء، و 15 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.80 جنيها للشراء، و15.07 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 15-1-2024، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 15.05 جنيها للشراء، و 15.32 جنيها للبيع، مقابل نحو 15.12 جنيها للشراء، و 15.39 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 15-1-2024، عند نحو 100.36 جنيه للشراء، و100.71 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 15-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 179.91 جنيها للشراء، و 183.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 180.73 جنيها للشراء، و 183.99 جنيها للبيع، أمس.