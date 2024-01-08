سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024.. مستويات قياسية بالسوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، بينما استقر متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما زادت معظم أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، بينما استقرت أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، خلال تعاملات البنوك، شركات الصرافة، فيما تباين سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-1-2024، الذي يستمر في تسجيل مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

قفزات سعر الدولار في مصر خلال 9 سنوات

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

ويترقب المتعاملون في السوق السوداء بمصر، إصدار الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، بعد قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار تذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، وأسعار كهرباء المنازل، وخدمات الإنترنت الأرضي، ورسوم تسجيل وبيع السيارات في الشهر العقاري، ورسوم خدمات أخرى.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم الاثنين 8-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

مفاوضات الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق سوف يبدأ محادثات جديدة مع مصر خلال الفترة المقبلة، وحاليا يتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين الأولى، والثانية، لبرنامج القرض الحالي، مشيرا إلى أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في عام 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.

وأضاف أزعور، أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، وضع على أسس السياسة المصرية الاقتصادية، التي تستهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة التضخم، من خلال مرونة سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، هو إعادة النمو الاقتصادي لمعدلاته التي كان عليه منذ سنوات لمستويات تتراوح بين 4 إلى 6%.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024 في السوق السوداء

وصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، لمستوى قياسي في تعاملات السوق السوداء، مع توقعات المتعاملين بصدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 53.50 جنيها للشراء، و54.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 52.90 جنيها للشراء، و53.90 جنيها للبيع، أمس.

وتداول، والاتجار في العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين،

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين 8-1-2024، عند نحو 33.76 جنيها للشراء، و33.88 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين 8-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 58.52 جنيها للشراء، و59.61 جنيها للبيع، مقابل نحو 57.88 جنيها للشراء، و58.97 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين 8-1-2024، عند نحو 39.13 جنيها للشراء، و39.28 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الاثنين 8-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 67.98 جنيها للشراء، و69.25 جنيها للبيع، مقابل نحو 67.28 جنيها للشراء، و68.55 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 8-1-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الاثنين 8-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.29 جنيها للشراء، و14.55 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.13 جنيها للشراء، و14.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين 8-1-2024، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.57 جنيها للشراء، و14.84 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.41 جنيها للشراء، و14.68 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 8-1-2024، عند نحو 100.23 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 8-1-2024، في بداية تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 173.75 جنيها للشراء، و177 جنيها للبيع، مقابل نحو 171.97 جنيها للشراء، و175.22 جنيها للبيع، أمس.