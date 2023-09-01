سعر الدولار في مصر اليوم.. انتفاضة في السوق السوداء

قال متعاملون إن سعر الدولار في مصر اليوم بلغ أرقاما قياسية في السوق الموازية، بالرغم من ثبات قيمته في البنوك الرسمية والخاصة.

وشهدت تعاملات السوق السوداء في مصر ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودي بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2023.

سعر الدولار في مصر ارتفاع

وزاد سعر الدولار في مصر أمام الجنيه في تعاملات السوق السوداء بداية الأسبوع، لتصل الورقة الخضراء إلى مستوى الـ41 جنيها، وذلك قبل أن تتراجع دون الـ40 إلى مستويات 38.80 و39.80 جنيها، وفقاً لتقارير إعلامية مصرية.

وارتفع الريال السعودي أمام الجنيه في السوق الموازية ليتحرك بين 10.70 و11 جنيها، وذلك وسط زيادة معدل الطلب على العملة السعودية مع عودة موسم العمرة.

وتُظهِر قوائم أسعار الصرف في البنك المركزي المصري ثبات مستويات العملات أمام الجنيه، حيث يتراوح سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكبر بنكيين حكوميين بين 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر أعلى قيمة أمام العملة المحلية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.90 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع.

ويبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 للشراء و8.23 للبيع، ويسجل الريال أعلى سعر أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 8.24 و8.25، للشراء والبيع، على الترتيب.