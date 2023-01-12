سعر الدولار اليوم في مصر.. استقرار على 30 جنيه والسوق السوداء تتكبد خسائر

استقر السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على 30.04 جنيه ظهر الخميس، بعد تراجعه إلى 29.8 صباحاً.

وبلغ الدولار أعلى مستوى له أمام الجنيه المصري على الإطلاق، ظهر الأربعاء، بعدما تجاوز سعر الدولار الواحد في التعاملات 32 جنيه.

ووقعت السوق السوداء التي تتعامل بالدولار بطريقة غير شرعية لخسائر فادحة مع انخفاض الطلب على العملة الخضراء، جراء ضخ البنك المركزي المصري للدولار عبر المنافذ الرسمية.

وخسر الجنيه منذ 19 آذار/مارس من العام الماضي ما يقارب 100% من قيمته، إذ كان سعر الدولار الواحد حينها 15.68 جنيه.

تراجع سعر الدولار متوقف على توفره بالقطاع المصرفي

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن الخبير المصرفي طارق متولي قوله إن المرحلة الحالية في سعر الصرف تشهد تحركات طفيفة بهدف الوصول إلى نقطة التقاء في جوانب العرض والطلب على أن تشهد استقرارا في اسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تراجع سعر الدولار متوقف على توفره بالقطاع المصرفي، وأوضح انه لن يحدث استقرار في سعر الصرف إلا بالقضاء على السوق غير المنتظمة.

وكان البنك المركزي قرر مؤخرا رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%. كما طرح البنك التجاري الدولي شهادة ادخار جديدة لمدة 18 شهرا بعائد سنوي 20% يصرف شهريا، أو 22.5% يصرف في تاريخ استحقاق الشهادة.