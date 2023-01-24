سعر الدولار اليوم في مصر.. ارتفاع طفيف يبقيه تحت عتبة 30 جنيه

ارتفع سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه بشكل طفيف ليصل في ختام تعاملاته اليوم الثلاثاء 29.82 للشراء و29.92 للمبيع وفق البنك المركزي المصري.

وبلغ التعامل بالدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 29.74 للشراء، و 29.84 للبيع.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن مصر تسير في طريقها وستعبر هذه المرحلة وشدد على أن الاقتصاد لا يمكن أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية.

وحافظ العملة الخضراء على مستوى ما دون 30 جنيه في الأيام الأخيرة في المبنوك الرسمية والخاصة وشركات الصرافة.

وسجلت العملة الأمريكية اليوم في شركات الصرافة خلال تعاملات مستويات قريبة من البنوك، عند 29.72 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

ويعود سبب ثبات سعر الجنيه إلى الشلل الذي أصيبت به السوق السوداء بعد الحملات المكثفة التي قامت بها الشرطة لتوقيف تجار العملة غير الشرعيين.