تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المصرية صباح اليوم الجمعة قرابة 45 قرشاً ليبلغ 29.55 جنيه، وفق المعدل الوسطي للتعامل بالعملة الأمريكية في المصارف والبنوك.

وبحسب نشرة البنك المركزي المصري فقد بلغ سعر الشراء 29.5264 جنيه، مقابل 29.6194 جنيه للمبيع، في حين تم التداول به في البنوك ما بين 29.50 و29.70.

البنك المركزي المصري ضخ الدولار في السوق لوقف الارتفاع

ويأتي تحسن وضع الجنيه المصري في أعقاب ضخ الحكومة المصري للعملة الخضراء في السوق عبر المنافذ الرسمية ضمن المصارف والبنوك، بالإضافة الى تراجع العملة الخضراء عالمياً.

وتحدث الإعلام المصري عن تداول ما يقارب مليار دولار أمس الخميس بعدما كان التداول اليومي يقارب 150 مليوناً فقط.

وكان الدولار بلغ أعلى مستوى له أمام الجنيه المصري على الإطلاق، ظهر الأربعاء، بعدما تجاوز سعر الدولار الواحد في التعاملات 32 جنيه.

واستطاعت الحكومة المصرية وقف الارتفاع الخميس ونجحت سياسيات البنك المركزي بتثبيت السعر عند 30 جنيه.

وشهدت العملة الأمريكية انخفضاً إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر تقريبا مقابل اليورو.

وبلغ سعر اليورو الواحد 1.0845 دولار، وهو أضعف مستوياته مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 25 نيسان/أبريل، وذلك بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

وكان البنك المركزي قرر مؤخرا رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%. كما طرح البنك التجاري الدولي شهادة ادخار جديدة لمدة 18 شهرا بعائد سنوي 20% يصرف شهريا، أو 22.5% يصرف في تاريخ استحقاق الشهادة.