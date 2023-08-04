سعر البيغ ماك أرخص في السعودية والإمارات من أمريكا

أظهر مؤشر «بيج ماك» الذي تصدره صحيفة «الايكونوميست» البريطانية، أن تكلفة شطيرة البيغ ماك في المملكة العربية السعودية تبلغ (5.06 دولار أمريكي) أي أقل بنسبة 9,2% عن السعر في الولايات المتحدة (5.58 دولار أمريكي) وفق أسعار صرف السوق مقومة حسب الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً على الاختلافات في الناتج المحلي الإجمالي للفرد ، يجب أن يكون سعر البيغ ماك أقل بنسبة 11.3% وهذا يشير إلى أن الريال أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 2.3%.

أما إذا تم أخذ مقياس المؤشر الصافي، فإن القيمة الحقيقية العادلة للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي تقل بنسبة 9,2% عن قيمته الحالية مقابل الدولار.

وأظهر المؤشر الذي يحدد القيمة الحقيقية العادلة لكل عملة استناداً إلى سعر شطيرة البرغر المعروفة بـ«بيج ماك»، أن سعر الشطيرة في السعودية يبلغ 19 ريالاً، و5.58 دولار في الولايات المتحدة، وبذلك يكون سعر الصرف العادل هو 3.41 ريال لكل دولار، مقابل سعر الصرف الحالي البالغ 3.75 ريال للدولار.

وأظهر مؤشر «بيج ماك» أن تكلفة شطيرة البيغ ماك في الإمارات تبلغ (4,9 دولار أمريكي) أي أقل بنسبة 12,2% عن السعر في الولايات المتحدة (5.58 دولار أمريكي) وفق أسعار صرف السوق مقومة حسب الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً على الاختلافات في الناتج المحلي الإجمالي للفرد ، يجب أن يكون سعر البيغ ماك أقل بنسبة 4,9%، وهذا يشير إلى أن الدرهم أقل من قيمته الحقيقية بنسبة 7,6%.

وأظهر مؤشر «بيج ماك» أن القيمة الحقيقية العادلة للدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي تقل بنسبة 12.2% عن قيمته الحالية مقابل الدولار.