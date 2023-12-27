سعر الأرز يقفز لأعلى مستوى في 15 عاماً

أظهر تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أن سعر طن الأرز التايلاندي الأبيض بلغ أعلى مستوياته منذ 15 عاماً ليبلغ 659 دولار أميركي.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الأرز ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 38% نتيجة فرض الهند التي تعد أكبر مصدر للأرز لقيود على الصادرات.

ويعد الأرز من المحاصيل الحيوية الذي يدخل في غذاء المليارات من البشر في آسيا وأفريقيا وقد يؤدي الارتفاع الأخير في الأسعار إلى تفاقم الضغوط التضخمية، ورفع فواتير الواردات للمشترين.

وتكثف بعض الدول مشترياتها لبناء مخزونات كافية وسط مخاوف من أن يفاقم تأثير ظاهرة “إل نينيو” نقص الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.