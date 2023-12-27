فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سعر الأرز يقفز لأعلى مستوى في 15 عاماً

ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، مدفوعة بالطلب المتزايد واستمرار المخاوف بشأن الامدادات

فريق التحرير by فريق التحرير
الأرز

أظهر تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أن سعر طن الأرز التايلاندي الأبيض بلغ أعلى مستوياته منذ 15 عاماً ليبلغ 659 دولار أميركي.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الأرز ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 38% نتيجة فرض الهند التي تعد أكبر مصدر للأرز لقيود على الصادرات.

ويعد الأرز من المحاصيل الحيوية الذي يدخل في غذاء المليارات من البشر في آسيا وأفريقيا وقد يؤدي الارتفاع الأخير في الأسعار إلى تفاقم الضغوط التضخمية، ورفع فواتير الواردات للمشترين.

وتكثف بعض الدول مشترياتها لبناء مخزونات كافية وسط مخاوف من أن يفاقم تأثير ظاهرة “إل نينيو” نقص الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...