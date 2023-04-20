سعد لمجرد إلى الحرية المؤقتة

أكدت أسرة الفنان المغربي سعد لمجرد أنه أصبح اليوم الخميس خارج أسوار السجن وذلك بموجب إطلاق سراح مؤقت، لحين انتهاء الاستئناف.

وكشف البشير عبدو والد سعد لمجرد، في تصريح لصحيفة “هسبريس” المغربية، أن نجله “سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر”.

وأعرب عبدو عن سعادته البالغة بعودة ابنه، معربا عن شكره الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.

كما أكدت الفنانة نزهة الكراكي والدة النجم المغربي أنه غادر السجن وبات حراً في الوقت الحالي.

ونشرت الصحفية اللبنانية رولا نصر الخبر عبر صفحتها على تويتر وكتبت في تغريدة: “سعد لمجرد حرا اليوم الليلة في السادسة مساء بتوقيت فرنسا يغارد سعد لمجرد السجن بعد قبول طلب إطلاق سراحه إلى حين استكمال جلسات الاستئناف انت معلم مبروك”.

وكان لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية.

وتقدّم المغني المغربي باستئناف للحكم الصادر في حقه، حسب ما أعلن محامياه ومصدر قضائي.