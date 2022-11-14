سر مثير عن الوشم الفرعوني.. هل يحل لغز المائة عام؟

نجح فريق بحثي أثري مؤخرا في فك طلاسم وشوم تزين جلود محنطة لامرأتين من العصر الفرعوني من بلدة قديمة على ضفاف نهر النيل في مصر.

بدأ البحث عن أسرار وشوم المرأة الفرعونية بملاحظة شوهدت على إحدى المومياوات الأنثوية التي وصفها الباحثون في ورقة بحثية حديثة من موقع دير المدينة في صعيد مصر، وهو جزء من جبانة طيبة في شمال وادي الملوك في محافظة الأقصر، منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

لكن الخبراء لاحظوا مؤخرًا تلونًا أسود على أجزاء من جلدها، فسعى الباحثون إلى فك شفرة الوشم الذي تم ملاحظته على اثنتين من المومياوات المصرية القديمة.

أسرار الوشوم

سجل الباحثون مجموعة من الحقائق الأثرية المهمة تفك لغز الوشم عند المرأة الفرعونية فكانت:

• يوجد وشم فوق الأرداف مباشرة على شكل شريط من الماس المسحوب بشكل دائم، على غرار الأنماط التي شوهدت على سقوف المقابر من ذلك الوقت، وذلك في مومياء تم اكتشافها في موقع دير المدينة.

• تم العثور على مومياء الأنثى الثانية التي حللها الباحثون في عام 2019 ، لكن وشم أسفل ظهرها أصبح مرئيًا فقط باستخدام التصوير بالأشعة تحت الحمراء.

• يختلف النمط المتماثل الموجود أسفل ظهر المومياء الثانية قليلاً عن المومياء الأخرى ، حيث يتميز بنمط مائي ومجموعة من النباتات.

• يعتقد الباحثون أن هذا قد يمثل شواطئ النيل، حيث كان من الممكن أن تذهب النساء لتهدئة أنفسهن أثناء الحمل أو الحيض.

• تم اكتشاف أول مومياء موشومة في مصر عام 1891 ، وفي العقود التي تلت ذلك، تم الكشف عن سبع مومياوات أخرى في دير المدينة وحدها ، بما في ذلك الموصوفان أعلاه.

• تظهر بعض هذه المومياوات وشومًا ليس فقط على أسفل الظهر ، ولكن على الرقبة والوركين.

• المومياء التي تم العثور عليها في القرن العشرين، على سبيل المثال ، لها فخذ مميز بشكل دائم بصورة تشبه الإله المصري بيس ، الذي كان حامي النساء الحوامل.

• يتم وضع العديد من الأوشام الموجودة على هذه المومياوات حول الوركين وأسفل الظهر ، مما يشير إلى أن وظيفتها قد تكون مرتبطة بالتكاثر.

فك اللغز

عبَّر الباحثون عن اعتقادهم أن بعض الأوشام الموجودة في أسفل الظهر كانت طريقة للحماية من آلام الأنوثة، مثل آلام أسفل الظهر الحادة التي ترافق المخاض في كثير من الأحيان، وأحيانا مع الدورة الشهرية أيضًا.

كما يعتقد الباحثون أن بعض النساء القدامى في مصر قد رسمن الوشم على أسفل ظهرهن لجلب القوى المهدئة.

وأكدوا أن الكثير من المومياوات المكتشفة كانت لا تحتوي على وشوم في حين مومياوات أخرى مغطاة بأكثر من 30 وشما، معربين عن اعتقادهم أن النساء اللاتي شاركن في عملية الولادة مثل القابلات تم وشمهن بهذه الطريقة.