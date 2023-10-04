سر صورة تركي آل الشيخ ومورينيو.. مفاجأة موسم الرياض 2023

ظهر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، تزامنا مع اقتراب موسم الرياض 2023.

وكان تركي آل الشيخ قال إن فريقا أوروبيا سيكون مفاجأة موسم الرياض هذا العام، دون توضيح، لكن بيانا رسميا لنادي روما أعلن عن شراكة بالفعل مع الحدث الذي سينطلق في وقت لاحق الشهر الجاري.

وتتضمن الشراكة وضع شعار موسم الرياض بهويته الجديدة على قمصان نادي إيه إس روما الإيطالي؛ بعد توقيع الطرفين للترويج لموسم الرياض عبر أعرق الأندية الإيطالية والأوروبية.

ونقل الموقع الرسمي لنادي روما عن تركي آل الشيخ قوله: “القميص الأصفر والأحمر فريد من نوعه، وهو مرادف لنادي روما في جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بأن موسم الرياض سيرتبط الآن بهذا القميص الأيقوني.”

وأضاف: “على غرار كرة القدم، يهدف موسم الرياض إلى جمع الناس من خلال مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية الدولية، وسيوفر هذا التعاون رؤية أكبر من خلال أحد أفضل الأندية في العالم”.

وتابع: النجاح الأخير لروما في أوروبا يجعل هذا وقتا مثيرا لأكون جزءا من هذا النادي الشهير ونتطلع إلى رؤية ما يمكن تحقيقه في السنوات المقبلة معا.”

وبحسب ما نشر موقع النادي، تلعب الأحداث الرياضية دورا أساسيا في تقويم موسم الرياض، ونتيجة لهذه الاتفاقية، ستتاح الفرصة للجماهير لمشاهدة نادي روما يلعب مباراة ودية في الرياض.

وسيعود الجيالوروسي إلى المملكة العربية السعودية بعد أكثر من 40 عاما من زيارتهم الأخيرة للمملكة.

وبدأ الموسم الافتتاحي للرياض في أكتوبر 2019 بنجاح باهر، حيث تجاوز عدد الزوار 10 ملايين.

وحطمت الأحداث التالية العديد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مما رسخ سمعة الشركة الممتازة في إشراك جمهورها، بحسب ما نشر موقع روما.