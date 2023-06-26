سلطت قناة “صدى البلد” المصرية، اليوم الإثنين، الضوء على “سر ارتباط مسرحيات وأفلام زمان بالعيد عند المصريين” وذلك قبيل حلول عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء المقبل.

وخلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج صباح البلد، قالت الدكتورة نسرين محمد، أستاذ الدراما بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، إن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بات لا يكتمل إلا بوجود الفن في صوره المختلفة سواء مسرحيات أو أفلام العيد.

وأوضحت الدكتورة نسرين أن المصريين ارتبطوا عبر عقود بأغان ومسرحيات وأفلام عُدت من مظاهر الاحتفال بالعيد، لعل من أبرزها أغنية “العيد فرحة” للفنانة صفاء أبو السعود، ومسرحيات “شاهد ما شفش حاجة” بطولة عادل إمام و”العيال كبرت” بطولة سعيد صالح و”سك على بناتك” بطولة فؤاد المهندي، مؤكدة أن المسرحيات أكثر ما اعتاد المصريون مشاهدته خلال عطلة العيد.

وأرجعت سر الارتباط بالمسرحيات والأفلام القديمة رغم ما يبذل حاليا من عرض مسرحيات وأفلام جديدة، كونها كُتبت بشكل منضبط لا لنجم واحد، فضلاً عن عرض فكرة تواكب كل العصور.

لماذا نستمتع بمشاهدة المسرحيات والأفلام نفسها في كل عيد؟

نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية يوم 24 مايو/أيار 2020 تقريراً تناولت فيه سر الاستمتاع بمشاهدة نفس المسرحيات والأفلام التي تذاع كل عيد، وقالت “العيال كبرت.. سك على بناتك.. شاهد مشفش حاجة.. ريا وسكينة.. أسماء مسرحيات استمتعنا بها على مدار سنوات عديدة وما زالت تعرض على شاشات التليفزيون في كل عيد فطر مبارك ونستمتع بمشاهدتها مرة أخرى ونضحك عليها وأفلام أخرى أيضاً نكرر مشاهدتنا لها في العيد ونستمتع بها، ولكن هل فكرت ما سر استمتاعك بمشاهدة نفس المسرحيات والأفلام التي تذاع كل عيد؟”.

وبحسب ما نقل موقع (ABC) فإن مشاهدة فيلم أو مسرحية شاهدتها من قبل كثير من المرات يشبه تماماً تناول أكلة مفضلة أو احتضان من تحب.. فما السر؟

الحنين إلى الماضي

قالت الدكتورة دانيا براونشتاين، عالمة النفس بجامعة ماكواري الأسترالية، إن تكرار مشاهدة نفس الأفلام والاستمتاع بها قد ترتبط بالحنين والذكريات التي تثير الإحساس بالزمان والمكان، وغالباً ما يكون لذلك تأثير استقرار نفسي في تذكر وقت كانت فيه حياتنا أكثر سعادة أو أبسط أو أكثر ارتباطًا بالآخرين.

وأوضحت “عادة ما تكون تجربة الحنين إيجابية لأنها تذكرنا بوقت سابق في حياتنا نشعر فيه باعتزاز وحب”.

وأضافت أن ذكريات الحياة المرتبطة بتجربة مشاهدة الفيلم أو المسرحية القديمة يتم تذكرها بشكل متكرر، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالقيم الأساسية مثل التجارب المشتركة مع الآخرين المهمين في حياتنا.

وقال عالم النفس الأمريكي كلاي روتليدج “يمكن للحنين أن يزيد أيضًا من تحسين المزاج، واحترام الذات والثقة بالنفس، ومشاعر الترابط الاجتماعي وتصورات القيم والمبادئ في الحياة، وهو يذكرنا بشبابنا”.

وأضاف “نرغب غالباً في العودة إلى ما كانت عليه الأمور، حتى عندما كان الماضي مضطرباً مثل الحاضر”.

ولكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها الحنين إلى الماضي، حيث إن لديه قدرة خارقة على جعل الماضي يبدو أفضل أو على الأقل إعطاء الأولوية للأحداث الإيجابية على الأحداث السلبية.

نتذكر كيف كانت الأمور في الماضي

قالت الدكتورة سيوبان ليون، خبيرة الإعلام والدراسات الثقافية إن الناس يجدون العزاء في القصص والشخصيات التي كانت في صغرهم في الوقت الذي لم يكن لديهم أي مسؤوليات، ويتذكرون أيام الشباب والطفولة ويستمتعون بها، وهو أمر يشعرك بالراحة النفسية ويذكرنا بوقت منفصل عن الحاضر.

التكرار أقل صعوبة لأدمغتنا

قالت الدكتورة دانيا براونشتاين إن معرفة ما يحدث بعد ذلك عند مشاهدة فيلم لأول مرة يمكن أن يشعرك بالقلق، لذا مشاهدة الأفلام المألوفة يمكن أن يكون أكثر راحة من شيء جديد.

وأضافت “عندما نقوم بشيء صعب، نستخدم موجات بيتا الدماغية ونشعر بالتعب من القيام بذلك بعد فترة.. في حين أن فعل شيء سلبي نسبيًا مثل مشاهدة التلفزيون يستخدم موجات ألفا، الأمر الذي يريحنا وكذلك يتطلب منك أقل جهد في التفكير”.

وأضافت أن مشاهدة شيء ممتع يمكن استخدامه كطريقة للتخلص من التوتر أو صرف الانتباه عن تحديات الحياة اليومية، وأن مشاهدة المحتوى القديم هو أيضاً وسيلة للهروب من الواقع، حيث يمكنك الهروب من الزمن بمشاهدة فيلم قديم.