بطاقات الخصم المباشر.. مصدر مصرفي مصري يكشف لـ “أريبيان بزنس” سر إيقافها بالخارج

أكد مصدر مصرفي، طلب عدم كشف عن اسمه، في تصريحات خاصة لـ “أريبيان بزنس“، أن السبب الرئيسي في صدور تعليمات البنك المركزي المصري، بوقف استخدام بطاقات “الخصم المباشر” بالجنيه المصري، هو تحول سوء استخدام بعض العملاء لها لظاهرة.

وكان البنك المركزي المصري، أصدر، الاثنين، تعليماته للبنوك العاملة في مصر، بوقف استخدام بطاقات “الخصم المباشر” بالجنيه المصري، لعملائها خارج البلاد، بسبب سوء استخدام بعض العملاء لها.

ضبط راكبين بمطار القاهرة معهم 248 من بطاقات الخصم المباشر

وأضاف المصدر، أن اليوم الاثنين، فقط، تم ضبط اثنين من المسافرين العائدين لمطار القاهرة، وبحوزتهم 248 بطاقة خصم مباشر، بأسماء مختلفة، وحسابات ببنوك متنوعة، منهم راكب عائد على رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة، ومعه 117 بطاقة خصم مباشر.

وتابع المصدر: أن الراكبين أفادا أمام السلطات في مطار القاهرة، بأنهما استخدما هذه البطاقات في سحب الحد الأقصى النقدي المسموح منها، للاستفادة للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري، وذلك لشراء بضائع فاخرة من الخارج.

وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم المباشر بالسعر الرسمي البالغ أقل من 31 جنيها قليلا للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.

تثبيت سعر صرف الجنيه المصري

وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي، والسوق السوداء، وذلك بسبب وصول التضخم لمستويات قياسية، وأي تخفيض لسعر صرف الجنيه، سيؤدي لقفزات في أسعار السلع، والخدمات، بمصر، مما يزيد الغضب الشعبي من انفلات الأسعار الحاصل فعلا.

أعلى معدل للتضخم في مصر

وسجل معدل التضخم في مصر، أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهور السابقة.

وبلغت نسبة معدل التضخم السنوي في مصر، 39.7% لشهر اغسطس 2023، مقابل نحو 15.3% لنفس الشهر من 2022، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه عند صدوره الشهر الماضي.

تهاوي موارد النقد الأجنبي

وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، وتهاوٍ في موارد النقد الأجنبي، وديون خارجية تبلغ 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدى 5 سنوات المقبلة، حسب رويترز.

وتبلغ قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية، نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

ويقول محللون إن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، تقلل فرص تطبيق أي إصلاحات اقتصادية مؤلمة ثم أن تقديم دول الخليج الغنية للدعم أمر أساسي في ضمان الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر.