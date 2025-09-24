سروار البدّاوي: دعم عملية نمو شامل في الشرق الأوسط

مع ما يُمثله الشباب في الشرق الأوسط من “فرصة تاريخية للنمو إذا استُغلت بحكمة”، يقول الدكتور سروار البدّاوي (Sarwar Pedawi)، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نورث لايت (NorthLight) القابضة، إن التكنولوجيا والشمولية والاستثمار الاستراتيجي كفيلان بسد الفجوات. وتحدث البدّاوي عن رحلته من إطلاق مشاريع في سوقٍ يفتقر إلى البنية التحتية إلى قيادة مجموعة متنوعة تُركز على الاتصالات والاستدامة وتنمية المجتمع. وبدأ البدّاوي مسيرته المهنية في كردستان أواخر التسعينيات، عندما لم تكن هناك بنية تحتية وقطاع شركات حديث العهد. وقال: “إذا استطعتَ تقييم المخاطر والتصرف بحزم وبناء الثقة في بيئةٍ غير مستقرة، فستكون لديك فرصة جيدة للنجاح”. وقد لبى مشروعه الرئيسي الأول، “كاني ووتر”، الحاجة الماسة لمياه شرب نظيفة، وأدى لاحقاً إلى شراكة حصرية مع شركة كوكاكولا. تشكلت أسس شركة نورث لايت من تجارب البدّاوي المبكرة كلاجئ في هولندا، حيث نما لديه اهتمام بأنظمة الاتصالات الغربية. وبعد خدمته في حرب الخليج برتبة نقيب في سلاح المهندسين بالجيش الملكي الهولندي، تابع دراساته التقنية التي ألهمت اهتمامه بالابتكار. وقال: “بُنيت نورث لايت برؤية سدّ الفجوة التكنولوجية وتطبيق المعايير الغربية في منطقتنا”. وأضاف: “التكنولوجيا حافز للتمكين، فهي تربط المجتمعات المحرومة بالتعليم والتمويل والأسواق، مما يسمح للأفراد بالمشاركة الكاملة في الاقتصاد الحديث”. وبعد أن كانت نورث لايت متجذرة في مجال الاتصالات، شهدت منذ ذلك الحين تنويعاً في أنشطتها. وسلط البدّاوي الضوء على تطوير المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وأنظمة مراقبة الجودة المتقدمة، ونمو شركات مثل تارين نت وكيتس، باعتبارها إنجازات رئيسية. وكانت تارين نت، التي تأسست عام 2005، أول شركة تقدم أنظمة الشبكات اللاسلكية في المنطقة. وفي عام 2018، أعاد البدّاوي هيكلة أعماله، محتفظاً بشركتي تارين نت (TarinNet) وكيتس (KITS) ضمن مجموعة نورث لايت. ويعتقد البدّاوي أن التكنولوجيا قادرة على تقليص فجوة الثروة في الشرق الأوسط إذا طُبّقت بشكل شامل. وقال: “نضمن حصول المجتمعات الريفية والحضرية على فرص وصول متساوية، مما يمنع تركيز المزايا في عدد قليل من المناطق الحضرية. ومن خلال ربط البنية التحتية ببرامج تدريبية مُوجّهة، يُمكن لجميع الفئات الاجتماعية المشاركة في التحول الرقمي”. ويظل الابتكار محور تركيز رئيسي. وأكد البدّاوي على أهمية استقطاب المواهب التي تتوافق مع ثقافة الشركة. وقال: “غالباً ما ندفع رواتب أعلى من السوق ونقدم حوافز مالية للابتكار”، مضيفاً أن الابتكار السريع يمكن أن يُحدث تغييراً جذرياً في الصناعات التقليدية إذا كان الوصول غير متكافئ. ولهذا السبب، يعطي نموذج أعمالنا الأولوية للتدريب على المهارات والمعايير الأخلاقية والاستثمار الاستراتيجي في المجتمعات المهمّشة”. كما تُولي نورث لايت أولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وقد خصصت الشركة مؤخراً 13 مليون دولار أمريكي لتوفير السكن الجامعي، كجزء من جهودها الأوسع لدعم التعليم والتنمية الوطنية. وقال: “إن بناء أساس تعليمي أقوى يعود بالنفع على البلاد بأكملها، وفي نهاية المطاف على أعمالنا، من خلال توسيع قاعدة الخريجين المؤهلين”. وبالنظر إلى المستقبل، يرى البدّاوي فرص نمو في مجالات الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير النفايات، ومشاريع البنية التحتية طويلة الأجل. وتستكشف نورث لايت تطوير محطة طاقة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى المساهمة في التقدم المستدام. كما أشار إلى أن المشاريع العقارية المخطط لها جيداً لا تقتصر على المباني فحسب، بل تعزز مجتمعات متماسكة تشجع النشاط الاقتصادي والتبادل الثقافي والاندماج الاجتماعي. وأضاف أن الحفاظ على النسيج الاجتماعي للأحياء التاريخية يتطلب دمج الشوارع المجهزة للمشاة، وعناصر التراث الثقافي، ووسائل الراحة الحديثة لتحسين جودة الحياة. والتنوع أحد أهم نقاط القوة في الشركة. وقال البدّاوي: “نتجاوز معايير الصناعة في المساواة بين الجنسين، والاندماج، والمزايا، ونعزز ثقافة يقوم فيها التقدم على الجدارة ويعكس المجتمعات التي نخدمها”. كما أن الحوكمة والامتثال من العناصر الأساسية لعمليات المجموعة. فمنذ تأسيسها، تعاونت نورث لايت مع شركة تدقيق عالمية للحفاظ على المعايير الداخلية وتجاوز اختلافات الأعمال الإقليمية. وقال البدّاوي: “النجاح المستدام يعني مواءمة مصالح المجموعة مع طموحات موظفينا”، مضيفاً أن تعويضات الموظفين تأخذ في الاعتبار الأداء المالي والالتزام بقيم الشركة. وخاطب البدّاوي رواد الأعمال الشباب، ونصحهم بالبدء برؤية واضحة، والتحلي بالصبر، وقبول الفشل كجزء من الرحلة. وقال: “ابقوا فضوليين، وأحيطوا أنفسكم بأشخاص ملهمين، ولا تنسوا أبداً من أين بدأتم”. ومنذ طفولته، كان البدّاوي مولعاً بالثقافة اليابانية، بدءاً من ممارسته للكاراتيه، حيث حصل على درجة دان الثالثة. واليوم، حلمه هو توسيع أعماله إلى اليابان ونقل ابتكاراته الحاصلة على براءات اختراع إلى شركة نيبون جابان (Nippon Japan). وأعرب البدّاوي عن امتنانه لهولندا لقبوله لاجئاً عام 1980، وللإقليم الكردي لتحقيقه مستوى من الاستقرار يُمكّن الشركات الخاصة من الازدهار. وقال: “لقد وفّرت الحكومة الكردية بيئة آمنة رغم وجودها في منطقة صعبة”، في إشارة إلى حكومة إقليم كردستان. وتعمل شركة نورث لايت القابضة في العراق والإمارات العربية المتحدة، بمحفظة أعمال تشمل الاتصالات، والسلع الاستهلاكية، وتطوير البنية التحتية، والمشاريع القائمة على الاستدامة.

