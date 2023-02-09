وقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) اليوم الخميس.

وتهدف المذكرة إلى بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية، من خلال استكشاف الخيارات المشتركة لاعتماد التكنولوجيا وحلول إعادة التدوير المثالية، وتفعيل الأنشطة التشغيلية في قطاع النفايات والحلول المجدية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة، معتمدين على الموارد والقدرات البشرية المدربة مع الاهتمام بالتوعية في قطاع إعادة التدوير والنفايات.

وتهدف أيضاً إلى تبادل الدراسات والبحوث التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون الذي أسهم في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء تعزيزًا للاستدامة والمحافظة على البيئة.

وتسعى مجموعة “سرك” من خلال هذه المذكرة وغيرها من المذكرات إلى تفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.

والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادية في السعودية، وأُنشئت الشركة ومقرها في الرياض عام 2017 بهدف تطوير أنشطة مختلفة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وتمويل تلك الأنشطة بهدف بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة وبناء اقتصاد دائري لتحقيق مستقبل مستدام.

وتساعد سرك من خلال إنجازاتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتجاوزها ودعم نجاح المبادرات المختلفة التي حددتها النسخة المعدلة من الإطار التنظيمي الوطني لإدارة النفايات.