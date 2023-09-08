سرقة المتحف البريطاني.. 2000 قطعة ضائعة وحواس لـ”أريبيان بزنس”: يجب تدخل مصر

لا يزال ملف سرقة نحو 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني، يشغل الرأي العام، خاصة في تلك الدول التي لديها مقتنيات ثمينة هناك.

وأواخر الشهر الماضي تعرض المتحف البريطاني لحادث سرقة، قام على إثره هارتويغ فيشر (60 عاما) بتقديم استقالته من الإدارة، خاصة بعد تعرضه لضغوط قوية.

وفقد المتحف البريطاني قطعا أثرية كثيرة، بعضها من الذهب والمجوهرات، وأحجار شبه كريمة يعود عمرها إلى القرن الـ15 قبل الميلاد.

المتحف البريطاني

وأربكت القضية واحدة من أهم المؤسسات الثقافية حول العالم، خاصة مع تصريحات الوزير المحافظ السابق جورج أوزبورن رئيس المتحف، الذي أكد أنه لا يعرف على وجه التحديد عدد القطع المفقودة، وأنها تصل حوالي 2000 قطعة.

صحيفة جلوبال تايمز الحكومية الصينية حثت المتحف البريطاني على إعادة ما تملكه من قطع أثرية “مسروقة”، وقالت إنه يضم أكبر مجموعة من الآثار الصينية في الغرب، يزيد عددها عن 23 ألف قطعة، عبارة عن لوحات يعود تاريخها إلى عهد أسرة تانغ (618-907)، فضلا عن أوان برونزية تعود إلى فجر الحضارة الصينية.

المتحف البريطاني

زاهي حواس يطالب مصر بالتدخل

وعربيا، طالب عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس بسحب آثار بلاده من المتحف البريطاني، مشدداً على أنه لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.

وتابع زاهي حواس في تصريحات لـ”أريبيان بزنس”: “ما حدث في المتحف البريطاني جريمة في حق العالم كله، خاصة بالنسبة للدول صاحبة الآثار المسروقة، مثل الصين ومصر واليونان وفلسطين والهند وغيرها”.

ويرى حواس أن وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني خطأ كبير، لأنه أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر، على حد وصفه.

ودعا زاهي حواس وزارة السياحة والآثار المصرية بمخاطبة الدول أصحاب الآثار المسروقة والموجودة في المتحف البريطاني باجتماع عاجل في مصر لبحث ما يمكن عمله لإعادة أثارها من المتحف البريطاني.

وأشار حواس إلى أن مصر تستطيع الضغط لاستعادة آثارها عن طريق عدة اتجاهات منها منع المتحف البريطاني من العمل في مصر ووقف جميع أشكال التعاون معه، فضلا عن إيقاف الحفائر التابعة له في مصر.

ولم يتحمس حواس إلى فكرة مخاطبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لاستعادة الآثار المصرية، وقال إنها لن تكون خطوة فاعلة.

وتأسس المتحف البريطاني عام 1753، ويُعتبر أحد أكثر نقاط الجذب استقطابا للزوار في المملكة المتحدة، ويضم قطعا مصرية في مجموعاته المكونة من 8 ملايين قطعة، أبرزها حجر رشيد الشهير الذي أتاح فك رموز اللغة الهيروغليفية.

وسبق أن طالبت مصر باستعادة حجر رشيد الشهير من المتحف البريطاني منذ ديسمبر/كانون الأول 2009.

المتحف البريطاني