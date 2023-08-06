سامر باطر by سامر باطر

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سرقة القرن العراقية، إشارات حمراء تلاحق مسؤولين كبار في حكومة الكاظمي

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنظيم إشارات حمراء بحق مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي وسكرتيره الخاص ومستشاره السياسي الخاص فيما يعرف بـ سرقة القرن العراقية.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي أن “العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات رائد جوحي والسكرتير الخاص للكاظمي أحمد نجات ومستشاره السياسي الخاص مشرق عباس باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن”. وأضاف أن “جميع المطلوبين في سرقة القرن لا يقل استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار”، وفق “روسيا اليوم”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية تأكيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون انه من الجريمة ان يكلف سارق بوظيفة عامة، وقال في مؤتمر صحفي :” اننا نحاول الضغط على بعض الدول لاسترداد المتهمين بالفساد” وأشار حنون إلى “استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...