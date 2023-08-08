مويضي المطيري by مويضي المطيري

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سرقة أسئلة تلغي اختبار متقدمة سعودية لزمالة المحاسبين

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عقوبة بحق إحدى المتقدمات لاختبار الزمالة باعتبارها راسبة وإلغاء نتائجها في الاختبارات السابقة -إن وُجدت-، مع حرمانها من التقدم لدخول الاختبارات المهنية لمدة 5 دورات متتالية.

وأوضحت أن العقوبة على المتقدمة جاءت على أثر ارتكابها إحدى المخالفات الواردة في لائحة مخالفات الاختبارات المهنية، من خلال محاولتها تصوير أسئلة الاختبار.

يذكر أن أبرز المخالفات في اللائحة تتمثل في تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقيقة، أو إخفاء معلومات كان يتوجب على المتقدم للاختبار الإفصاح عنها، أو استخدام أي وسيلة احتيالية بهدف الحصول على قبول لدخول الاختبارات المهنية.

كما تتضمن انتحال صفة شخص آخر بهدف التقدم بدلاً عنه للدخول لاختبار أو الاتفاق مع آخر للتقدم بدلاً منه لدخول الاختبار.

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