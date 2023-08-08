سرقة أسئلة تلغي اختبار متقدمة سعودية لزمالة المحاسبين

أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عقوبة بحق إحدى المتقدمات لاختبار الزمالة باعتبارها راسبة وإلغاء نتائجها في الاختبارات السابقة -إن وُجدت-، مع حرمانها من التقدم لدخول الاختبارات المهنية لمدة 5 دورات متتالية.

وأوضحت أن العقوبة على المتقدمة جاءت على أثر ارتكابها إحدى المخالفات الواردة في لائحة مخالفات الاختبارات المهنية، من خلال محاولتها تصوير أسئلة الاختبار.

يذكر أن أبرز المخالفات في اللائحة تتمثل في تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقيقة، أو إخفاء معلومات كان يتوجب على المتقدم للاختبار الإفصاح عنها، أو استخدام أي وسيلة احتيالية بهدف الحصول على قبول لدخول الاختبارات المهنية.

كما تتضمن انتحال صفة شخص آخر بهدف التقدم بدلاً عنه للدخول لاختبار أو الاتفاق مع آخر للتقدم بدلاً منه لدخول الاختبار.

تُعلن هيئة #المراجعين_والمحاسبين عن إصدار عقوبة بحق أحد المتقدمين لاختبار الزمالة، وذلك على أثر ارتكاب أحد المخالفات الواردة في لائحة مخالفات الاختبارات المهنية.



وتنوه الهيئة بضرورة الاطلاع على مخالفات الاختبارات المهنية للهيئة والاجراءات المتعلقة بها:https://t.co/KRXFFQrChy pic.twitter.com/UMuRdr2jZ5 — الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (@socpa_ksa) August 7, 2023