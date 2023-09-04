حققت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا“، عبر منصة استشراف لدعم اتخاذ القرار وفورات مالية وصلت إلى أكثر من 50 مليار ريال، فضلاً عن وصول عدد المستخدمين النشطين في تطبيق توكلنا خدمات إلى أكثر من 17.9 مليون يقدم لهم أكثر من 240 خدمة إلكترونية، إضافة إلى أكثر من 1.8 مليون طلب تحقق من الهوية الرقمية يومياً عبر منصة نفاذ.







وحصلت المملكة على الترتيب الأول عالمياً في ركيزة الإستراتيجية الحكومية لمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2023، والثانية عالمياً في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي وفقاً لمؤشر جامعة ستانفورد الدولي للذكاء الاصطناعي 2023، وقفزت بمدينة الرياض إلى المرتبة 30 عالمياً والثالثة عربياً في مؤشر IMD للمدن الذكية 2023.





كما حققت 279 مليون عملية إجرائية عبر منصة شموس لتسـجيل بيانـات عمليات العملاء المتعاملين مع منشـآت القطاع الخاص، وتوفيـر قاعدة بيانات موحـدة حـول ذلـك للجهات المسـتفيدة من القطاعـات الحكومية.





ونالت شهادات عالمية منها 4 شهادات من منظمة ICMG الدولية الرائدة بالتميز في هيكلية البنية التقنية بالعالم في مجالات: حوكمة الهيكلة المؤسسية لعملها على تعزيز قيمة العمل وفقاً للأدوار والمسؤوليات وإجراءات محددة، وضمان بناء مكونات التقنية بكفاءة عالية ومواصفات متوافقة، والتحول الرقمي لعملها على منهجية بناء، والمكونات الهيكلية الرقمية وتوظيف أحدث التقنيات، إضافة إلى حوكمة البنية الرقمية لعملها على الهيكل التنظيمي وقدرات القيادات المؤسسية، والتوجهات التقنية والإجراءات المعنية بالبنية الرقمية، والتميز المؤسسي والتمحور حول العميل لعملها على قدرات فهم متطلبات واحتياجات وتوقعات العميل، وتمحور قرارات تصميم المنتجات والخدمات حول تجربة العميل.





ولسدايا حزمة من المبادرات والمشروعات الرقمية المتميزة، ومنها : مجموعة بيانات صدى، ومشروع “صوتك”، ومشروع تحسين جودة الصور والأفلام التاريخية، ومشروع مراقبة المنتجات البترولية، ومنصة الذكاء الاصطناعي، ومنصة إحسان التي بلغ مجموع تبرعاتها أكثر من 4.4 مليارات ريال استفاد منها أكثر من 4.4 مليون مستفيد، وفي كل عام تبرز جهودها في موسم الحج حيث تؤسس منظومة تقنية متقدمة متكاملة مبنية بخوارزميات وطنية بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام لخدمة ضيوف الرحمن.







وشرعت “” منذ الأمر الملكي على إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عام 2019م، وخلال أربع سنوات على تحقيق قفزات نوعية في هذه المجالات صحبها أرقام قياسية في مبادرات رقمية قدمتها للقطاعات الحكومية والأفراد منها : استضافة 220 مركز بيانات حكومياً في السحابة الحكومية “ديم” التي قدمت 5 مليارات ريال فرص وفورات وإيرادات.