سخر نواب جمهورون من أنباء استخدام صواريخ لإسقاط بالونات للهواة على أنها أطباق طائرة، و أشار موقع أفييشن ويك Aviation Week لأخبار الطيران أنه من المرجح أن يكون البنتاغون وراء فقدان نادي للهواة بالون تعقبته مقاتلات أمريكية وأسقطته بصواريخ سايد ويندر (AIM-9X Sidewinder) التي تبلغ قيمة الواحد منها أكثر من 400 ألف دولار، وتستخدم بالوانات بيكو من قبل الهواة لمرقبة الطقس.

وكتب تيد كروز عضو في مجلس الشيوخ من ولاية تكساس على تويتر: “لكي نكون منصفين ، فإن بايدن يوفر رادعًا قويًا لأي من نوادي العلوم بالمدارس الثانوية التي قد تحاول غزو أمريكا …”

عضو الكونجرس الجمهوري السابق وعضو الاحتياط بالجيش بيتر ميجر سخر قائلا: “من المحتمل أن يكون بالون الهواة ضحية نيران صديقة بصاروخ من طراز AIM-9X Sidewinder بقيمة 485000 دولار أمريكي من سلاح الجو الأمريكي الأمريكي بمقاتلة إف 22 في حرب البالون العظمى لعام 2023”.

أوامر واستنفار

صدرت أوامر لطائرات مقاتلة لإسقاط أجسام مجهولة يوم 10 و يوم 11 و 12 فبراير باستخدام صواريخ حرارية وأقر الرئيس بايدن لاحقا بأنها يمكن أن تكون مجرد بالونات طقس غير خطرة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس: “التقييم الحالي لمجتمع الاستخبارات هو أن هذه الأشياء الثلاثة كانت على الأرجح بالونات مرتبطة بشركات خاصة أو مؤسسات ترفيهية أو بحثية تدرس الطقس أو تجري أبحاثًا علمية أخرى”. ولكن الآن ، تقول مجموعة للهواة مقرها إلينوي ، والتي تستخدم 12 بالونة مع أجهزة راديو في ممارسة هواية بكلفة بسيطة على ارتفاعات عالية ، إن الجسم أُسقط فوق إقليم يوكون يعود لهم على الأرجح.

ويعتقد إدوارد سنودن ، عميل الاستخبارات السابق في وكالة الأمن القومي ، أن هذا هو السيناريو المحتمل …” ونشر تغريدة على تويتر قال فيها:” لا تقولوا لي من فضلكم أن البيت الأبيض أمضى شهر فبراير في إرسال طلعات جوية بالطائرات المقاتلة لإطلاق صورايخ كلفة الواحد منها 400 ألف دولار لإسقاط بالونات للهوة ثمن كل منها 12 دولار، فليرحمنا ربنا”.

please tell me the white house did not spend the month of february scrambling jets to fire $400,000 missiles at the local hobby club's TWELVE DOLLAR BALLOON



lord have mercyhttps://t.co/4D7DaTncvT — Edward Snowden (@Snowden) February 16, 2023

وأعلن أحد نوادي لهواة بالونات الطقس في إلينوي أنه فقد منطاد صغير يحلق حول الكرة الأرضية في الثالث من فبراير (شباط). تتطابق مواصفات الأجسام المجهولة الثلاثة التي شوهدت في في فبراير. 10-12 مع الأشكال والارتفاعات والحمولات الخاصة ببالونات بيكو الصغيرة ، والتي يمكن شراؤها عادةً مقابل 12-180 دولارًا لكل منها لكنها تسببت بهستريا الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية وتوتر خطير شهد تبادل اتهامات واتهامات مع الصين!

فريق للتحقيق بالأجسام الطائرة المجهولة

الرئيس الأمريكي، جو بايدن سارع الأسبوع الماضي أيضا بإصدار أوامر للمسؤولين لتشكيل فريق مشترك للتحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة التي حلقت في سماء الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن الرئيس “وجه اليوم فريقا مشتركا بين الوكالات لدراسة الآثار السياسية الأوسع لاكتشاف وتحليل والتخلص من الأجسام الجوية غير المحددة التي تشكل مخاطر أمنية”.

وشهدت وسائل الإعلام وشاشات التلفزيون هستريا الأطباق الطائرة بتغطية إعلامية محمومة جرى خلالها الاستعانة بـ”خبراء ” كثر طابت لهم أضواء الشهرة عبر وسائل الإعلام ليقدموا روايات مزعومة عن الأطباق الطائرة التي صادفوها ومشاهداتهم لها.

لكن إدوارد سنودن كان قد حذر من أن هيستريا الأطباق الطائر متعمدة للتشويش على تقرير حول تفجيرات نورد ستريم.