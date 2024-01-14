سحب 60 منتجا من كواكر أوتس المملوكة لـ بيبسيكو بسبب مخاوف من تلوثها بالسالمونيلا

أضافت شركة كواكر أوتس Quaker Oats المملوكة لشركة بيبسيكو المزيد من المنتجات إلى عملية الاستدعاء التي بدأت الشهر الماضي بسبب احتمال تلوثها بالسالمونيلا، مما رفع إجمالي عدد المنتجات إلى أكثر من 60. وسحبت شركة كواكر أوتس، في البداية 43 منتجًا، بما في ذلك ألواح الجرانولا، والحبوب والأطعمة الخفيفة المختلفة.

يتضمن الاستدعاء الآن العديد من نكهات ألواح Quaker Granola، وأنواع مختلفة من حبوب Cap’n Crunch ، وشوكولاتة Gatorade Protein Bar Peanut Butter Chocolate وغيرها. بحسب ما ذكرته شركة كويكر للشوفان في بيان صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني لإدارة الغذاء والدواء.

وقد أدرج إعلان الاستدعاء السابق أكثر من عشرين منتجًا من المحتمل أن تكون ملوثة بالسالمونيلا.

السالمونيلا هي بكتيريا يمكن أن تسبب التهابات خطيرة ومميتة في بعض الأحيان لدى الأطفال الصغار والضعفاء أو كبار السن وغيرهم من الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تحذر وزارة الصحة العامة من استهلاك منتجات الشوفان كويكر إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية بتواريخ انتهاء 9 يناير أو 12 مارس أو 3 يونيو أو 2 أغسطس أو 1 سبتمبر أو 1 أكتوبر 2024. وذلك بناء على بيان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بسحب شركة كويكر للمنتجات لتلوثها ببكتيريا السالمونيلا. pic.twitter.com/ita2LkzAND — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) December 21, 2023

تم نشر القائمة الكاملة لجميع منتجات Quaker Oats التي تم سحبها على موقع خاص (هنا)

ويجب على المستهلكين فحص ما لديهم من المنتجات بحثًا عن أي من المنتجات المذكورة أدناه والتخلص منها. وتشمل المنتجات المتأثرة ألواح وحبوب Quaker Chewy Granola وCap’n Crunch Bars وSelect Cereals وGamesa Marias Cereal وGatorade Peanut Butter Chocolate Protein Bars وMunchies Munch Mix وSnack Boxes التي تشمل هذه المنتجات.

وفي الشهر الماضي، تم ربط ما مجموعه ثماني حالات وفاة في الولايات المتحدة وكندا بتفشي السالمونيلا الموجود في بعض العلامات التجارية وأنواع الشمام. وقالت إدارة الغذاء والدواء إن ثلاثة أمريكيين توفوا، وقالت السلطات الكندية إن خمسة وفيات في ذلك البلد، بحسب وكالة الصحة العامة الكندية.

وتم بيع المنتجات المسترجعة في الولايات المتحدة وبورتوريكو وغوام وسايبان، وأحيانا تتسرب إلى دول أخرى عبر ما يسمى بالسوق الرمادية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) عن تفشي السالمونيلا المرتبط بعينة غير مفتوحة من Busseto Foods Charcuterie Sampler Prosciutto وSweet Soppressata وDry Coppa التي جمعتها وزارة الصحة في ولاية مينيسوتا للاختبار.

يمكن أن تشمل أعراض العدوى ببكتريا السالمونيلا، الحمى والإسهال والغثيان وآلام البطن، وفي حالات نادرة، الوفاة. في الحالات القصوى، يمكن أن تصل السالمونيلا إلى مجرى الدم وتسبب أمراضًا أكثر خطورة مثل التهابات الشرايين والتهاب الشغاف والتهاب المفاصل. يُعد وجود السالمونيلا في الغذاء أو الماء مصدرًا رئيسيًا للأمراض المنقولة عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث، مما قد يؤدي إلى منع تداول الأغذية أو سحبها من الأسواق. تنتقل السالمونيلا عن طريق الفم، غالبًا من خلال تناول طعام أو شراب ملوث، أو من خلال تلوث الأصابع. تحمل السالمونيلا غالبًا في الأمعاء أو المرارة لدى العديد من الحيوانات، ويتم إفرازها باستمرار أو متقطعة في البراز. يمكن أن تنتقل السالمونيلا أيضًا من الطيور عن طريق تلوث الغشاء المحي والألبان وصفار البيض.