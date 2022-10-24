سحب 3 آلاف رخص قيادة سيارة من الوافدين في الكويت والإبعاد لمن يتخلف عن تسليم رخصته

ذكرت صحيفة الرأي الكويتية أن الإدارة العامة للمرور أحصت نحو 3 آلاف رخصة قيادة لوافدين مُخالفة للشروط، خلال الأسبوع الأول من عملها في مراجعة رخص الوافدين، حيث تم وضع حجز “بلوك” عليها استعداداً لسحبها نهائياً بعد اكتشاف عدم مطابقتها للشروط المطلوبة، فيما يتوقع أن يتم حصر سجلات الوافدين في الكويت خلال شهرين والإبعاد لمن يوضع عليه حجز ويتخلف عن تسليم الرخصة. وتقول الصحيفة أن تحركات الإدارة جاءت بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بإعادة فتح ملف رخص القيادة، ومتابعة من قبل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة، حيث تم فتح أرشيف رخص قيادة الوافدين ومراجعة مطابقتها للشروط.

ونقلت الصحيفة عن المصادر إن الأسبوع الأول شهد فتح عدد كبير من الملفات ضمن أرشيف رخص القيادة، حيث تم اكتشاف نحو 3 آلاف رخصة قيادة تم وضع حجز عليها استعداداً لسحبها نهائياً، مشيرة إلى أن “الرخص التي وضع عليها بلوك، لم تكن مُزوّرة بل استخرجها أصحابها وفق الشروط، ولكن بعد ذلك تم تغيير أذونات عملهم أو انتقلوا إلى مجال عمل آخر، ففقدوا على إثر ذلك أحد الشروط، سواء في ما يتعلق بالراتب أو المهنة”.

وأضافت المصادر أن «عملية التدقيق ستستغرق نحو شهرين على الأقل، وأنه في حال رصد أي رخص غير مطابقة للشروط سيتم وضع بلوك عليها، واستدعاء صاحبها، وفي حال لم يسلمها الشخص المعني سيوضع بلوك عليه عبر تطبيقي (هويتي) و(سهل)، ولا يستطيع إنجاز أي معاملة في وزارة الداخلية، وفي حال رصده يقود المركبة برخصة غير فعالة وعليها سحب أو (بلوك) سيتم التعامل معه وفق القانون ويتم إبعاده عن البلاد لعدم التزامه بالقوانين”.