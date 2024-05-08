سحب عالمي للقاح كوفيد 19 من شركة أسترازينيكا بعدأشهر من إقرارها بأعراض جانبية

أعلنت شركة أسترازينيكا AstraZeneca أنها ستسحب لقاح كوفيد-19 عالميا وأنه تم تقديم طلب الشركة لسحب اللقاح في 5 مارس ودخل حيز التنفيذ في 7 مايو، وفقًا لصحيفة التلغراف التي أشارت إلى 81 حالة وفاة يعتقد أنها مرتبطة باللقاح.

وذكر التقرير أنه لم يعد من الممكن استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي بعد أن سحبت الشركة طوعا “ترخيص التسويق” الخاص بها. التقرير أضاف أنه سيتم تقديم طلبات مماثلة في المملكة المتحدة ودول أخرى وافقت على اللقاح المعروف باسم Vaxzevria في عام 2019.

وزعمت الصحيفة أنه يعود الفضل للقاح في إنقاذ ملايين الأرواح ولكن سيتم سحب لقاح أكسفورد-أسترازينيكا ضد كوفيد في جميع أنحاء العالم، بعد أشهر من اعتراف شركة الأدوية لأول مرة في وثائق المحكمة بأنه يمكن أن يسبب مرضًا نادرًا و تأثير جانبي خطير.

يذكر أن أسترازينيكا وهي سادس أكبر شركة تصنيع دوائي في العالم بالقيمة السوقية، والثانية أوروبياً، وثاني أكبر شركة في المملكة المتحدة من حيث القيمة والبالغة 234.4 مليار دولار، تواجه دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة بسبب مزاعم بأن لقاحها تسبب في وفيات وإصابات خطيرة في عدة حالات، ويطالب الضحايا في ما يصل إلى 51 قضية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة للحصول على تعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وكانت شركات اللقاح قد اشترطت أن تتحمل الحكومات أي رسوم قانونية وتعويضات في حالة مواجهة شركات الأدوية لإجراءات قانونية بسبب ردود الفعل السلبية.

وتظهر الأرقام الرسمية في بريطانيا إلى أن ما لا يقل عن 81 شخصًا لقوا حتفهم وأن مئات آخرين عانوا من أحد الآثار الجانبية التي تسمى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS) أو نقص الصفيحات المناعية والتخثر الناجم عن اللقاح (VITT).