سحب شقق وزارة الإسكان المصرية المخالفة في المدن الجديدة

نفذ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة، حديثاً، حملات ضبطية قضائية على مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لمواجهة المخالفات.

وذكرت صحيفة “مصراوي” المحلية أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الوزارة مي عبد الحميد.

وكانت الحملة الأولى التي تم تنفيذها مؤخراً في مدينة حدائق أكتوبر، حيث شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز المدينة حملة موسعة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروعات المدينة.

وتم المرور على مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة الثانية ابني بيتك، ومنطقة ٢٤٧ عمارة وتم التحري عن عدد ٧٩٢ وحدة إسكان اجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية ومتابعة شغل وحدات الإسكان الاجتماعي والتفتيش على الوحدات المخالفة طبقاً للقانون رقم 93 سنة 2018.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر مختلفة من إيجار وبيع وتغيير نشاط لعدد ٣٧ وحدة سكنية مخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

كما نظم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع جهاز 6 أكتوبر الجديدة وشرطة التعمير، بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة (٨٠٠ فدان سابقاً)، حملة موسعة ضد الوحدات المخالفة.

وأسفرت اللجنة عن تفقد عدد كبير من وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وتحرير عدد من المحاضر للوحدات المخالفة ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وناشد جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني وأنه سيتم الضرب بيد من حديد على كافة الوحدات المخالفة لذلك مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف مدن الجمهورية.

وذكرت صحيفة “مصراوي” أن مخالفات الإسكان الاجتماعي جاءت على النحو التالي:

يوجد كثير من أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي، مثل بيع الوحدة قبل مرور المدة المسموح بها والتي تصل لسبع سنوات، حيث لا يمكن بيع الوحدة إلا عن طريق إبلاغ الجهاز وصندوق الاسكان الاجتماعي ورد الدعم الممنوع لصاحب الوحدة.

السبب الثاني هو تأجير الوحدة السكنية، بجانب تغيير النشاط من سكني إلى أي نشاط آخر، كما يوجد مخالفة لإغلاق الوحدة وعدم شغلها، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي يكون العقاب لهذه المخالفات غرامة مالية تصل لـ 50 ألف جنيه، أو السجن أو كليهما بجانب سحب الوحدة.

وللتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي يتم اتباع الإجراءات التالية:

في حالة ضبط مخالفين للقانون يتم تحرير محضر بالمخالفة، ويجوز للمالك تقديم طلب تصالح بسداد قيمة مالية تصل لنحو 25 ألف جنيه في حالة الإيجار، و50 ألف جنيه في حالة تغيير النشاط.

– لا يجوز التصالح على الوحدات التي يتم بيعها.

– في حالة قبول الصندوق لطلب التصالح يجب على المخالف إنهاء سبب المخالفة للقانون.

– في حالة تكرار المخالفة لا يسمح بالتصالح ويتم سحب الوحدة من المخالف.