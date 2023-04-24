أعلنت كريس مايز المدعي العام في ولاية أريزونا ، عن إلغاء تصاريح الحفر لسحب المياه من مزرعة برسيم مملوكة للمملكة العربية السعودية في مقاطعة لاباز بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وسبق أن حصلت شركة فوندومونتي أريزونا (Fondomonte Arizona LLC) على الموافقة على حفر بئرين لسحب المياه العميقة لشركة قبل ثمانية أشهر ، والتي وصفتها مايز بأنها أصبحت “غير معقولة” نظرًا لحاجة الولاية للحفاظ على المياه في موسم جفاف.

واشترت شركة “فوندومونتي”، المملوكة لشركة المراعي إحدى أكبر شركات الألبان في المملكة العربية السعودية، مساحات شاسعة غرب ولاية أريزونا .

وزعمت مايز إن مكتبها كشف النقاب عن التناقضات في طلبات الحصول على آبار جديدة لشركة فوندومونتي Fondomonte Arizona LLC ، التي تستخدم الرشاشات لزراعة البرسيم في مقاطعة لاباز وتصديرها لتغذية الماشية الحلوب في المملكة العربية السعودية. لا تدفع الشركة مقابل المياه التي تستخدمها.

(كريس مايز المدعي العام في ولاية أريزونا )

I recently discovered discrepancies in two Saudi-owned Fondomonte deep well permits, and am happy to report those drill permits have been rescinded by ADWR and our State Land Dept. That’s 6000 gallons per minute of water saved. https://t.co/Q1EQ5d4BbI — AZ Attorney General Kris Mayes (@AZAGMayes) April 21, 2023

وقالت مايز في تغريدة على تويتر: “لوقت طويل ، كان قادة البلاد نائمين على عجلة القيادة بينما تفاقمت هذه الأزمة”. “حسنًا ، مع وجود قيادة جديدة للولاية والمتابعة المتواصلة للقضية ، فقد حان الوقت الآن لكي تصبح حكومة الولاية جادة بشأن تنظيم المياه الجوفية عبر ولاية أريزونا.”