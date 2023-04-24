سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

سحب ترخيص سحب المياه من مزرعة لشركة سعودية بولاية أريزونا

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت كريس مايز المدعي العام في ولاية أريزونا ، عن إلغاء تصاريح الحفر لسحب المياه من مزرعة برسيم مملوكة للمملكة العربية السعودية في مقاطعة لاباز بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وسبق أن حصلت شركة فوندومونتي أريزونا (Fondomonte Arizona LLC) على الموافقة على حفر بئرين لسحب المياه العميقة لشركة قبل ثمانية أشهر ، والتي وصفتها مايز بأنها أصبحت “غير معقولة” نظرًا لحاجة الولاية للحفاظ على المياه في موسم جفاف.

واشترت شركة “فوندومونتي”، المملوكة لشركة المراعي إحدى أكبر شركات الألبان في المملكة العربية السعودية، مساحات شاسعة غرب ولاية أريزونا .

وزعمت مايز إن مكتبها كشف النقاب عن التناقضات في طلبات الحصول على آبار جديدة لشركة فوندومونتي Fondomonte Arizona LLC ، التي تستخدم الرشاشات لزراعة البرسيم في مقاطعة لاباز وتصديرها لتغذية الماشية الحلوب في المملكة العربية السعودية. لا تدفع الشركة مقابل المياه التي تستخدمها.

(كريس مايز المدعي العام في ولاية أريزونا )

وقالت مايز في تغريدة على تويتر: “لوقت طويل ، كان قادة البلاد نائمين على عجلة القيادة بينما تفاقمت هذه الأزمة”. “حسنًا ، مع وجود قيادة جديدة للولاية والمتابعة المتواصلة للقضية ، فقد حان الوقت الآن لكي تصبح حكومة الولاية جادة بشأن تنظيم المياه الجوفية عبر ولاية أريزونا.”

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...