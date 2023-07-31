تلويح “إسلامي” بسحب السفراء من “السويد” و”الدنمارك”

لوحت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتصعيد الإجراءات السياسية مع “الدنمارك” و”السويد”، بما في ذلك إجراء سحب السفراء من عاصمتي الدولتين بالإضافة إلى ترك الباب موارباً لإجراءات أخرى؛ من بينها إجراءات اقتصادية وثقافية.





وتمخض اجتماع الدول الأعضاء بشأن جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف في مملكة السويد ومملكة الدنمارك الصادر عن الدورة الاستثنائية، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن حث الدول الأعضاء في المنظمة، على النظر في اتخاذ ما تراه مناسباً في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك السويد والدنمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي، واستدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور.



ومن الإجراءات التي حث عليها الاجتماع إجراءات اقتصادية وثقافية وغيرها للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، إلى جانب التأكيد على الالتزام الذي تعهدت به جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز، وتشجيع الاحترام العالمي لمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.





واعتبرت دول المنظمة خلال الاجتماع، أن عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال، مخالف لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو 2023 حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.





وقرر الاجتماع إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي، للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.

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