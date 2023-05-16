مصر، سحب الجنسية المصرية من 42 مواطناً

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، الذي حمل رقم 690 لسنة 2023 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تقرر ما يلي:

المادة الأولى: يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم مروان محمد رشاد – وآخرهم محمود محمد محمود أحمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع سحب الجنسية المصرية.

كما أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، قرارا حمل رقم 693 لسنة 2023 بشأن الجنسية المصرية.