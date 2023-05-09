متى تسحب الأراضي المجانية من المستفيدين في السعودية؟

كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية سيف السويلم عن الآلية التي تستوجب سحب الأراضي المجانية المخصصة للمستفيدين والمدة الممنوحة لهم لاستخراج رخص البناء.

وقال “السويلم” لصحيفة “عكاظ” السعودية إنه يتم تطبيق ما ورد في المادة الـ 39 من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا التنظيم.

وأوضح أنه يجب على المستفيد من الدعم السكني الذي خُصصت له أرض سكنية، الالتزام بالحصول على ترخيص البناء خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، فيما يجب على المستفيد أيضاً البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من التخصيص.

وأضاف أنه يستثنى من ذلك المواقع التي تحددها الوزارة، باعتبارها مواقع مميزة ذات قيمة عالية، لتكون المدة المحددة لاستخراج رخصة البناء والبدء فيه بما لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص على أن يتم إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من التخصيص.

الدعم السكني الذي خُصص له قرض أو تمويل سكني فقط

قال “السويلم” إنه يجب على المستفيد استخدام القرض أو التمويل لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص.

وأضاف أنه في حال بناء مسكن يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.