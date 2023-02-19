جرى سحب أكثر من 300 ألف زجاجة من مشروب ستاربكس فانيلا فرابوتشينو من الأسواق فيما سحبت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية قرابة 30 ألف زجاجة من ذات المشروب بسبب وجود شظايا زجاجية في بعض تلك الزجاجات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن السحب الطوعي ، الذي بدأ في 28 يناير يشمل أكثر من 300 ألف زجاجة من مشروب ستاربكس فرابوتشينو للقهوة المثلجة بالفانيليا.

وقالت الوكالة إنه تم العثور على “جسم غريب (زجاج)”. تم تصنيف الاستدعاء بالفئة الثانية ، والتي تعرفها الوكالة على أنها “ تعني إنها تحمل احتمالا أقل للتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة ، ولكن حيث لا يزال هناك احتمال لحدوث أحداث سلبية خطيرة بما يكفي لتكون لها عواقب سيئة”. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم الإبلاغ عن أي إصابات.

كما أن تفاصيل ظروف اكتشاف الزجاج لم تذكر. ولم يتسن الوصول إلى ممثل عن إدارة الغذاء والدواء يوم السبت. ويؤثر الاستدعاء ، الذي صدر في نهاية الشهر الماضي ، على الزجاجات التي تنتهي صلاحيتها هذا العام في 8 مارس و 29 مايو و 4 يونيو و 10 يونيو. ولم ترد شركة بيبسيكو على الفور على طلب للتعليق يوم السبت. ومع ذلك ، في بيان لـ ABC News ، قالت الشركة إن المشروبات لم تُباع في متاجر ستاربكس وتم إزالتها من الرفوف في جميع أنحاء البلاد.