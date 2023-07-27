مويضي المطيري by مويضي المطيري

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سجن مقيم سوري في السعودية بسبب لقب “مهندس”

أعلن ذلك عبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون اعتماد مهني

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قضت المحكمة الجزائية بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بحق وافد سوري انتحل لقب مهندس في مدينة الرياض، وذلك بالمخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية.

وقالت الهيئة السعودية للمهندسين، إن فرقها التفتيشية ضبطت وافداً سورياً في مدينة الرياض يقوم بانتحال لقب مهندس في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على اعتماد مهني.

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وقالت إنه تم إكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة حسب الاختصاص، وصدر ضده حكم شرعي من المحكمة الجزائية يقضي بإدانته وسجنه مدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال لمخالفته أحكام المادة الحادية عشرة لنظام مزاولة المهن الهندسية.

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