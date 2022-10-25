سجن مسؤول في أرامكو في الهند لاستخدامه هاتف أقمار اصطناعية

أشارت صحيفة فايننشيال تايمز إلى حادثة اعتقال مسؤول في شركة أرامكو السعودية بسبب ضبط هاتف جوال فضائي بحوذته وأمضى المسؤول بريطاني الجنسية أسبوعا في السجن في منطقة تشامولي الحدودية في الهند بعد اعتقاله في 12 يوليو الماضي في الحديقة الوطنية المسماة وادي الزهور.

ومنعت الهند استخدام الهواتف التي تعمل بالاقمار الاصطناعية بعد هجمات ارهابية وقعت سنة 2008.

ويشير موقع أرامكو إلى أن فيرجوس ماكلويد يتولى منصب نائب رئيس علاقات المستثمرين.

قال فيرجوس ماكلويد ، رئيس علاقات المستثمرين في أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم ، إنه اعتقل في 12 يوليو في فندقه في حديقة فالي أوف فلاورز الوطنية في ولاية أوتارانتشال الواقعة في جبال الهيمالايا. واحتجز الرجل البالغ من العمر 62 عامًا في سجن بلدة شامولي حتى 18 يوليو / تموز.

احتجزت السلطات المدير التنفيذي البريطاني بعد كشف إحداثيات الهاتف ، الذي يقول ماكلويد إنه قام بتشغيله وإيقافه في الفندق الذي يقيم فيه ، لكنه لم يستخدمه أثناء العطلة مع أصدقائه ، وبعضهم من زملاء في أرامكو السعودية.

ويمنع الأجانب من امتلاك وتشغيل هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية في الهند دون إذن من الحكومة. جاء الحظر بعد أن استخدم الإرهابيون هواتف الأقمار الصناعية ، التي تأخذ إشارات من الأقمار الصناعية بدلاً من الأبراج الأرضية التي تستخدمها الهواتف المحمولة ، خلال هجمات مومباي عام 2008.

قال ماكلويد ، الذي قاد علاقات المستثمرين في أرامكو السعودية منذ عام 2017 ، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه لم يكن على علم بالحظر ومر عبر مطارين هنديين حاملاً الهاتف في الهواء الطلق ، دون أن يوقفه الموظفون.

تمثل الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين والتي يبلغ طولها 3500 كيلومتر مصدرًا للتوتر ، وتراقب قوات الأمن الهندية المنطقة عن كثب ، لا سيما منذ الاشتباكات الحدودية الدامية قبل عامين.

قال ماكلويد إنه اشترى الجهاز بشكل قانوني في المملكة المتحدة في عام 2017 للاستخدام الشخصي وأخذها معه عند السفر في الصحراء في المملكة العربية السعودية في حالة الطوارئ في المناطق النائية ذات إشارة الهاتف المحمول الضعيفة.

قال ماكلويد ، أحد الأجانب القلائل الذين ترقوا إلى مناصب عليا في أرامكو السعودية ، إنه كان يعامل بشكل جيد نسبيًا أثناء احتجازه الذي دام أسبوعًا تقريبًا ، تجاهلت سلطات السجن طلباته اليومية للاتصال بمحاميه والمفوضية البريطانية وعائلته.

قال ماكلويد: “لقد كان مكانًا مخيفًا وتجربة مؤلمة للغاية ، حيث كنت في زنزانة جماعية مع سجناء لفترات طويلة ارتكبوا جرائم خطيرة للغاية”.

قال ماكلويد ، الذي تعاون مع السلطات ، إن أصدقاءه دفعوا الكفالة نيابة عنه ، مما يضمن إطلاق سراحه من السجن. ومع ذلك ، لم يتمكن من مغادرة البلاد إلا بعد جلسة المحكمة في 27 يوليو / تموز ، عندما اعترف بالذنب ودفع غرامة قدرها 1000 روبية (12 دولارًا).

قال ماكلويد إنه طلب المساعدة من سلطات المملكة المتحدة من خلال الاتصال بخط المساعدة التابع لوزارة الخارجية في طريقه إلى السجن وزار المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي بعد إطلاق سراحه بكفالة.

على الرغم من أن رد وزارة الخارجية في لندن كان متعاطفًا ، إلا أنه “لم يُترجم إلى أي إجراء هادف لدعمي من قبل موظفي المفوضية العليا في دلهي” ، كما قال ، مضيفًا أن سلطات المملكة المتحدة أخبرته أنها لا تستطيع التدخل في شؤون الهند، فيما يخص أي أجراء قانوني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية إنهم “قدموا الدعم القنصلي لرجل بريطاني في الهند” ، لكنه رفض التعليق أكثر.

تأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى إقامة علاقات أعمق مع الهند ، وهي مشتر متزايد الأهمية لنفطها الخام مع نمو الطبقة الوسطى في البلاد.

ماكليود ، الذي كان سابقًا رئيس علاقات المستثمرين في شركة بريتيش بتروليوم وقبل ذلك محللًا للنفط في دويتشه بنك ، تم تعيينه من قبل أرامكو السعودية في عام 2019، وامتنعت أرامكو السعودية عن التعليق.