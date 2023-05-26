السجن 15 سنة لصاحب أعلى راتب حكومي في الكويت

قضت محكمة كويتية، حديثاً، بسجن مسؤول حكومي وتغريمه ملايين الدنانير إثر استيلائه على مليوني دينار رواتب موظفيه ورفع راتبه إلى أكبر راتب لموظف حكومي في الكويت والاستثمار بتلك الأموال في تجارة خاصة.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية مساء أمس الخميس أن محكمة التمييز الكويتية قضت بحبس المسؤول في قوة الإطفاء العام، دون ذكر اسمه، مدة 15سنة وتغريمه 4.726 مليون دينار (نحو 15.4 مليون دولار) بتهمة الاستيلاء على مليوني دينار (نحو 6.4 مليون دولار) رواتب، خلال سنتين بعد اختراقه نظام ديوان الخدمة المدنية، وقيامه باستثمار الأموال المختلسة في تجارة المسابيح والخواتم في محل بسوق المباركية؛ وهو سوق تراثي يضم مجموعة من محلات الإكسسوار والسلع التراثية والتحف والخزفيات والتذكارات.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية لرجال المباحث عن مسؤول في إدارة الرواتب بالإدارة العامة للإطفاء، تفيد بأن تصرفاته المالية مريبة وعليها شبهات، وأن زميله الأقدم منه في العمل اكتشف مصادفة شهادة راتب له تتعدى أربعة آلاف دينار (13 ألف دولار)، على الرغم من أن راتبه الحقيقي وقتها لم يتخط ألفي دينار (6500 دولار).

وعليه قام رجال المباحث بعمل تحرياتهم ووضعوا خطة محكمة لكشف المتهم وضبطه، بعد أن تبين لهم أن المسؤول بإدارة الرواتب اختلس مليوني دينار على مدى عامين، بعد أن احترف آلية رفع راتبه.

أكبر راتب في الكويت

توصلت المباحث إلى آلية رفع راتب المتهم التي بدأت تدريجياً من 4 آلاف إلى 9 آلاف دينار، وبعد ثلاثة أشهر قام برفع راتبه إلى 17 ألف دينار، وعندما تأكد من عدم ورود أي استفسارات من أي جهة مختصة، قام برفع راتبه إلى 42 ألف دينار (نحو 137 ألف دولار)؛ وهو أعلى راتب يحصل عليه موظف عام في الكويت.

وتم ضبط المسؤول أثناء عمله، وبمواجهته بالتهم المنسوبة اعترف بارتكابه الواقعة.