ستيف أوكي.. “يعيش أجواء التسعينات” في السعودية

بمظهر وأسلوب التسعينات العاشق للموسيقى عاش الدي جاي ستيف أوكي (Steve Aoki) أجواء مميزة متجولاً في الرياض بالزي السعودي وهو يقود سيارة تراثية. وكانت جولة ستيف أوكي في الرياض برفقة فريق مدل بيست، وذلك خلال زيارته للمملكة ضمن مشاركته في فعاليات جيمرز 8 موسم 2023 الذي ينظمه اتحاد الرياضات الإلكترونية.

والتقى ستيف أوكي خلال زيارته بفريق مدل بيست حيث استرجعوا مشاركاته السابقة في مهرجانات ساوند ستورم لأعوام 2019 و2021 و2022. وقال طلال البهيتي، الرئيس تنفيذي للعمليات ورئيس حجز المواهب والفعاليات في مدل بيست أن الشركة تحرص عند استقبالها للفنانين العالميين أمثال ستيف أوكي على تعريفهم بالثقافة السعودية وما تتمتع به المملكة من إرث تاريخي وحضاري كبير. وأضاف “شملت جولة ستيف أوكي في الرياض زيارة الدرعية التاريخية، حيث ارتدى الزي السعودي وتنقل بقيادة سيارة قديمة توحي بأجواء التسعينات، وهي الفترة التي شهدت نشاطاً كبيراً محلياً وإقليمياُ في صناعة وتطوير الموسيقى”.

وأوضح البهيتي أن مثل هذه الزيارات تسهم في نقل حقيقة المملكة إلى العالم، وتسليط الضوء على ما تملكه من ثقافة وتراث وإرث غني إضافة إلى ما تعيشه من تطور متسارع، وما تقدمه من فرص بانفتاحها على العالم. وتابع “سعدنا بقيام ستيف اوكي بمشاركة صوره بالزي السعودي عبر انستغرام حيث يملك أكثر من 11 مليون متابع، وهو ما يؤكد أن المملكة أصبحت محط أنظار العالم ومشاهيره في مجالات الموسيقى والرياضة والفن وغيرها”. وشارك ستيف أوكي صوره على حسابه عبر انستغرام بالزي السعودي، معلقاً عليها بكتابه “أبو أوكي” وهو ما لاقى استحسانا وترحيبا من متابعيه. يذكر أن ستيف أوكي، قدم العديد من الأعمال المميزة مع أشهر الفنانين من جميع أنحاء العالم وحصل على عدة جوائز، وأسس خلال أيام دراسته الجامعية شركة التسجيل Dim Mak التي أصدرت أغان لعدة فرق موسيقية مثل The Bloody Beetroots.

انطلق بمسيرته المهنية من خلال إعادة توزيع الأغاني مع فرقة Moving Units التي كان مقرها في لوس أنجلوس. وظهر ألبومه المدمج الأول Pillowface and His Airplane Chronicles ضمن برنامج Essential Mix الذي كان يُبث على إذاعة BBC الأولى. وتجول ستيف أوكي مع مختلف الفنانين وقدم العروض في كل أنحاء الولايات المتحدة وكندا والصين واليابان والسعودية، وهو مشهور بأدائه للعروض البهلوانية على المسرح، كما رُشح ألبومه المنفرد الأول Wonderland للفوز بجائزة أفضل ألبوم موسيقي (دانس/إلكترو) ضمن حفل توزيع جوائز الغرامي الخامس والخمسين.