ستيفاني صليبا: تطورات قضية الفساد وعلاقتها بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة

احتجزت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا أمس بعد أن استجوبها محققون في قضية فساد تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، فما هي علاقتها بسلامة وما تطورات أحداث القضية؟

كانت القاضية غادة عون قالت إنها أمرت قوات الأمن الأسبوع الماضي بإحضار صليبا لاستجوابها بشأن الاشتباه في أن رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي، اشترى لها عقارا فاخرا باستخدام مكاسب غير مشروعة، وذلك بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف إختلاس وتبيض وسرقة أموال.

ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات، ولم توجه إلى الممثلة اللبنانية أي اتهامات حتى الآن.

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تسلسل أحداث التحقيق

وفيما يلي الإجراءات التي اتبعها عناصر إنفاذ القانون في الأمن العام في ما يتعلق بهذه القضية بحسب المديرية العامة لأمن الدولة:

عقب وصول اللبنانية ستيفاني أودولف صليبا وصلت من دبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طيران الشرق الأوسط فجر الخميس 8/12/2022.

وصلت من إلى على متن طيران الشرق الأوسط فجر الخميس 8/12/2022. أثناء الاستعلام العدلي عنها تبين أن في حقها بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة – جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض أموال.

لبلاغ مرسل إلى المديرية العامة للأمن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

بعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة أمن عام المطار حسب الأصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم، وفقا للصلاحية والذي أشار بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال ٤٨ ساعة وعدم كف التدبير.

في شعبة التحقيق في دائرة أمن عام المطار حسب الأصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم، وفقا للصلاحية والذي أشار بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال ٤٨ ساعة وعدم كف التدبير. قامت المديرية العامة للأمن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ إشارة النيابة العامة المالية وفق الأصول القانونية المتبعة.

أوقفت المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله الممثلة ستيفاني صليبا بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بعد الاستماع اليها.

تورط امرأة أوكرانية في التحقيق

في وقت سابق هذا الأسبوع، قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنه يجري التحقيق رسميا مع امرأة أوكرانية لها صلة بسلامة في إطار تحقيق عبر الحدود في مزاعم احتيال.

وقال متحدث باسم الادعاء المالي في باريس إن آنا كوساكوفا التي أنجب سلامة ابنة منها، بحسب شهادة ميلاد اطلعت عليها رويترز، مشتبه في ارتكابها عمليات غسل أموال.

وقال محامي كوساكوفا إنه وموكلته سيردان “قريبا جدا” على تحركات المدعين الفرنسيين.

ودأب سلامة على نفي مزاعم الفساد خلال فترة عمله التي امتدت 29 عاما في البنك المركزي، وقال إن الاتهامات الموجهة إليه جزء من حملة سياسية لتقديمه كبش فداء للأزمة المالية في لبنان.

والتحقيق الفرنسي جزء من جهد منسق للادعاء العام في لبنان وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورج وليختنشتاين لمعرفة حقيقة الادعاءات بأن سلامة استخدم منصبه لاختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة.

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