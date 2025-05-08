ستونبيك، أكبر شركة بنى تحتية تُؤسس مقرها في المملكة العربية السعودية

أعلنت ستونبيك أكبر شركة مستقلة للبنية التحتية في العالم، بأصول مُدارة تُقارب 73 مليار دولار أمريكي، عن تُعزيز التزامها تجاه الشرق الأوسط مع تأسيس مقرها في السعودية مع وجود كبار خبراء الاستثمار على أرض الواقع بقيادة ستيفن سيوبو وفادي كرباج.

وتقول الشركة في بيان إن هذه التعيينات تأتي في إطار التزام ستونبيك الاستراتيجي المُستمر تجاه الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء مكتب الشركة في الرياض والحصول على ترخيص وزارة الاستثمار لمزاولة أنشطة أعمال غير مرتبطة بالأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتُواصل ستونبيك تركيزها على تعميق الشراكات الاستراتيجية وتحديد فرص استثمارية واعدة في قطاع البنية التحتية في المنطقة.

قال مايك دوريل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة ستونبيك: “تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكثر المناطق العالمية جاذبيةً للاستثمار في البنية التحتية والابتكار، بفضل مزيجها الفريد من القيادة القوية والطموحة والغنية بالموارد، وسكانها الشباب المتعلمين وسريعي النمو. تُعدّ ستونبيك رائدةً في السوق في إنشاء وبناء مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات سريعة النمو، ونتطلع إلى تعزيز خدماتنا كشريك قيّم لأصحاب المصلحة في المملكة”.

وأضاف هاجر نجدي، المدير الإداري الأول ورئيس قسم آسيا والشرق الأوسط في ستونبيك: “نحن متحمسون لتعميق التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية من خلال إضافة ممثلين كبار في الرياض. تُعدّ هذه خطوةً حاسمةً في استراتيجيتنا للشرق الأوسط، مما يسمح لنا بدعم تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع. نتطلع إلى إنشاء وبناء مشاريع البنية التحتية في المملكة، من خلال الجمع بين خبرة ستونبيك العالمية في قطاع البنية التحتية ورؤيتنا وقدراتنا الإقليمية”.

فادي كرباج هو قائد أول في فريق الاستثمار في ستونبيك، ويجلب معه ١٥ عامًا من الخبرة الواسعة في استثمار البنية التحتية وشبكة إقليمية عميقة للشركة، حيث أمضى معظم حياته المهنية في استثمارات البنية التحتية وأدوار استشارية في الشرق الأوسط. مؤخرًا، شغل فادي منصب رئيس شركة “ترايب للبنية التحتية” في المملكة العربية السعودية، حيث قاد مجموعة واسعة من الصفقات الاستراتيجية في قطاعات تبريد المناطق، والمياه، والنفايات، والبنية التحتية الاجتماعية. وقبل انضمامه إلى “ترايب”، استثمر في قطاعات مماثلة في جميع أنحاء المنطقة من خلال منصبه في “ماكواري”.

بالإضافة إلى تواجدها في المملكة، توظف “ستونبيك” أكثر من 300 موظف في نيويورك، وهيوستن، ولندن، وهونغ كونغ، وسول، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو، وأبو ظبي. وتدير الشركة أصولًا بقيمة 73 مليار دولار تقريبًا من مراكز خاضعة للتنظيم نيابةً عن شركائها.