ستمين للتطوير العقاري تكشف عن رؤيتها للمشاريع الفاخرة في دبي

يتحدث تشنغ جيان، الرئيس التنفيذي لشركة ستمين للتطوير العقاري، مع أريبيان بزنس عن رؤيته للاستدامة وتكاملها مع التصميم المميز على المدى الطويل. ورداً على سؤاله حول ما تفتقر إليه بعض المشاريع العقارية، سواء كان ذلك من جهة الاستدامة أو العمارة أو غيرها، يجيب بالقول:” في رأيي، سوق العقارات في دبي ديناميكي للغاية، ويشهد بروز العديد من المشاريع المميزة. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحسين، خصوصاً فيما يتعلق بدمج مبادئ الاستدامة عبر دورة التطوير كاملة، بدءاً من التصميم والبناء وصولاً إلى التشغيل طويل الأمد. كثير من المشاريع تركّز بشكل كبير على المظهر والجاذبية الفاخرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على الجمال على مدى عقود مع تقليل التأثير البيئي. يجب أن يكون المبنى ملفتاً للأنظار وعملياً وموفراً للطاقة وملائماً للمجتمع في الوقت ذاته. في ستمين للتطوير العقاري نؤمن بأن الاستدامة والفخامة يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، وفلسفتنا التصميمية قائمة على هذا المبدأ.

كيف تواجه الشركة المنافسة في سوق العقارات الفاخرة بدبي وما رأيك بالتكامل مع علامات شهيرة في العمارة؟

يُعد سوق العقارات الفاخرة في دبي من الأكثر تنافسية على مستوى العالم، وهذا يدفعنا للابتكار المستمر. تكمن قوتنا في الجمع بين خبرة شركتنا الأم الممتدة لأكثر من 30 عاماً في مجال التطوير العقاري بالصين، وبين فهمنا العميق لسوق دبي. بالنسبة للشراكات، نحن منفتحون على التعاون مع علامات معمارية وتصميمية عالمية مرموقة، شرط أن يضيف هذا التعاون قيمة حقيقية للمشروع. فالتعاون بالنسبة لنا لا يقتصر على الاستفادة من الاسم، بل يتمحور حول تحقيق رؤية مشتركة وتقديم تجربة معيشية استثنائية.

تشنغ جيان، الرئيس التنفيذي لشركة ستمين للتطوير العقاري

ما هي طبيعة عمليات الشركة في الصين وكيف توسعت في دبي وما هو الجانب الفريد سواء من جانب التكنولوجيا أو الابتكار أو ما يميز الشركة وما تقدمه مقارنة مع باقي شركات التطوير العقاري؟ تمتلك شركتنا الأم أكثر من 30 عاماً من الخبرة في تطوير المشاريع العقارية السكنية والتجارية واسعة النطاق في الصين، وتتمتع بسمعة قوية في الجودة والثقة والتسليم في الوقت المحدد. على مدى السنوات، طوّرت المجموعة أكثر من 4 ملايين متر مربع، وتمتلك نحو 1.2 مليون متر مربع من العقارات الخاصة بها، كما تجاوزت استثماراتها الخارجية التراكمية 30 مليار يوان صيني (أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي). في السنوات الأخيرة، لاحظنا الفرص العقارية الكبيرة في دبي، نظراً لمكانتها الفريدة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار. وفي عام 2023 أسسنا رسمياً شركة ستمين للتطوير العقاري في دبي، جالبين معنا عقوداً من الخبرة المتراكمة إلى هذا السوق الحيوي.

من منظور التكنولوجيا أو الابتكار، ما الذي يميز شركة ستمين للتطوير العقاري؟

يكمن تميزنا في تطبيق التكنولوجيا بشكل عملي وفوري، مع تركيزنا على بناء أنماط حياة مجتمعية. على سبيل المثال، مشروع “نوتيس ريزيدنسز” مزوّد بأنظمة منازل ذكية، لكن التكنولوجيا ليست سوى جزء من الابتكار. ما يهم فعلاً هو تصميم مساحات تناسب أنماط الحياة العصرية وتعزز في الوقت نفسه إحساساً بالانتماء المجتمعي.

كيف ترون آفاق الاستثمار العقاري في دبي والمنطقة؟ وما هي خطط الشركة المستقبلية؟

تستمر دبي في جذب المستثمرين العالميين بفضل عدم فرض ضريبة الدخل الفردي، والأنظمة الداعمة للاستثمار، وموقعها الاستراتيجي. نعتقد أن السوق العقاري هنا سيبقى قوياً، خصوصاً في المجتمعات الفاخرة المخطط لها جيداً والمطلة على الواجهة البحرية. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل توسيع محفظتنا في المواقع الرئيسية بدبي، مع التركيز على مشاريع تجمع بين جودة المعيشة العالية، والقيمة الاستثمارية، والاستدامة طويلة الأمد.

ما الذي يميز مشروع جزر دبي كوجهة عقارية؟

تشهد “جزر دبي” حالياً مرحلة تطوير متسارعة، حيث تضعها الحكومة كوجهة أيقونية جديدة. ومع مليارات الاستثمارات التي ضُخت بالفعل في البنية التحتية والمعالم، فهي مهيأة لمنافسة “نخلة جميرا” و”نخلة جبل علي”. توفر الجزر مزيجاً فريداً من الحياة على الواجهة البحرية، والمرافق الترفيهية العالمية، والاتصال السلس مع المناطق التجارية في المدينة. هنا يمكن للمرء الاستمتاع بنمط حياة منتجع فاخر دون التخلي عن الراحة الحضرية. مشروع “نوتيس ريزيدنسز” صُمم للاستفادة من هذه المزايا، مقدّماً أسلوب معيشة ساحلي فاخر على “جزر دبي”.

كيف ترسم الشركة إستراتيجية توسعها في المنطقة؟

تتمثل استراتيجيتنا في ترسيخ دبي كنقطة انطلاق رئيسية لنا وبناء سمعة قوية فيها، من خلال تجاوز توقعات العملاء باستمرار عبر مشاريع عالية الجودة يتم تسليمها في الوقت المحدد. كل مشروع نقدمه في دبي هو بمثابة بيان حيّ لعلامة ستمين للتطوير العقاري. وبدلاً من السعي وراء الكم، نركز على العمق، لضمان أن كل استثمار يعزز حضور علامتنا التجارية ويقوي تأثيرها في السوق.

كيف ترون طلبات أو متطلبات العملاء المتزايدة على حلول تقنية وعصرية في المجتمعات السكنية هل تتوقع تغيرات في توجهات المشترين خلال الفترة المقبلة وما أبرز التوجهات في هذا المجال من المنزل الذكي وحتى الاستدامة؟

يُفضل العملاء بشكل متزايد المنازل المتقدمة تكنولوجياً، الموفّرة للطاقة، والمستقبلية. أنظمة المنازل الذكية، ومرافق شحن السيارات الكهربائية، ومواد البناء الصديقة للبيئة لم تعد إضافات فاخرة، بل أصبحت توقعات أساسية. ونعتقد أن الموجة القادمة من المشترين ستضع الاستدامة كأولوية قصوى، دون التنازل عن الراحة أو التصميم.

كيف تضمنون بناء فريق عمل قادر على مواكبة طموحات الشركة؟

نستقطب الكفاءات التي تجمع بين الخبرة بالسوق المحلي والرؤية العالمية، ونوفر لهم التدريب المستمر وتبادل المعرفة. في الوقت ذاته، نشجع أعضاء الفريق على التفكير والتصرف بروح ريادية، مما يغرس فيهم روح الملكية ويجعل أهدافهم متوافقة مع رؤية الشركة.

ما الدور الذي تلعبه رؤيتكم الشخصية في قيادة مشاريع عقارية بهذا الحجم؟

بالنسبة لي، العقارات لا تقتصر على بناء مبانٍ فحسب، بل تتعلق بخلق بيئات معيشية تعزز جودة حياة الناس. رؤيتي الشخصية تقوم على الدمج بين التصميم الخالد والوظائف الحديثة، لصناعة مشاريع تظل محل إعجاب وقيمة حتى بعد عقود. هذه الرؤية هي التي توجه كل قرار نتخذه في ستمين للتطوير العقاري، من اختيار الموقع إلى نوعية المواد المستخدمة.