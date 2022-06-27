ستاندرد تشارترد يطلق واجهة برمجة التطبيقات في المملكة العربية السعودية

أطلق بنك ستاندرد تشارترد في المملكة العربية السعودية واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به لتلبية مختلف الاحتياجات المتغيرة لدى العملاء.

وسيتمكن العملاء والشركاء بفضل هذه الواجهة من مشاركة البيانات وإدخالها بشكل آمن في الوقت الفعلي، مما سيسهم في توفير خدمات مالية جديدة وتعزيز قدرة البنك على زيادة القيمة لعملائه. وتماشياً مع رؤية السعودية 2030 وهدف الدولة في أن تكون مركزاً رقمياً إقليمياً من خلال الابتكار في الخدمة واستخدام العمليات الرقمية على نطاق واسع في القطاعات المصرفية والمالية في المملكة، بات بإمكان الشركات اليوم ضمن أيّ من القطاعات الاستفادة من مجموعة جديدة من القدرات والمزايا، ويشمل ذلك رقمنة العمليات المرتبطة بالخزينة ودمج القدرات المصرفية بعمليات تخطيط الموارد لدى المؤسسات المالية وتطبيق نماذج الأعمال الرقمية وأتمتة العمليات والتسوية الآلية وتمكين التكامل بين مختلف التطبيقات.

يأتي إطلاق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالبنك خلال فترة تشهد فيها المملكة تزايد في الطلب على التحول الرقمي والابتكار والخدمات المتمحورة حول تلبية طلبات العملاء، حيث يتمتّع السكان بمعرفة واسعة وخبرة كبيرة في استخدام التقنيات الرقمية وحيث تبلغ نسبة أولئك الذين يقلّ عمرهم عن 30 عاماً 60% من عدد السكان الإجمالي. كما تدعم الواجهة الجديدة السياسة المصرفية المفتوحة التي أقرتها المملكة مؤخراً والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري. وتهدف هذه السياسة إلى إنشاء منظومة شاملة للمؤسسات المالية في المملكة من شأنها أن تسهم في وضع إطار العمل الأمثل للسياسة المصرفية المفتوحة.

أكد الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين والشرق الأوسط، التزام البنك المستمر بالمملكة العربية السعودية كسوق رئيسي، وقال: “تُعدّ المملكة العربية السعودية مركزاً أساسياً لأعمال مجموعة ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط. وسوف يسهم إطلاق واجهة برمجة التطبيقات في التحوّل بسرعة نحو حقبة جديدة من الابتكار المالي، كما سيلعب دوراً محورياً في المضي قدماً بتنمية القطاع المالي في المملكة.

ويعكس استثمارنا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي الخبرات والقدرات الدولية التي اكتسبناها بفضل معرفتنا الواسعة بالسوق المحلي، ملتزمين دوماً بتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز الكفاءات والارتقاء بتجربة العملاء والخيارات المتاحة لهم.” تجدر الإشارة إلى أنّ فرع بنك ستاندرد تشارترد قد أطلق عملياته في المملكة في شهر يونيو 2021، بعد حصوله على موافقة البنك المركزي السعودي وكان من ضمن البنوك التي تم تعيينها للإشراف على الطرح الأولي لصكوك شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو السعودية” والذي جمعت فيه الشركة 6 مليارات دولار. وترتكز استراتيجية البنك في المملكة على التعامل مع الشركات العالمية الشهيرة والمؤسسات المالية التي تتماشى أهدافها مع مسيرة ستاندرد تشارترد وتوفير المنتجات الأفضل خلال مواصلتنا لإدارة أبرز المعاملات، مما يساهم بتعزيز تطوير السوق المصرفي والمالي في المملكة. ويمتلك بنك ستاندرد تشارترد على الصعيد العالمي أكثر من 150 واجهة لبرمجة التطبيقات المصرفية الجاهزة للاستخدام من أجل إدارة المعاملات المصرفية عبر خدمات النقد والتجارة والعملات الأجنبية والأوراق المالية في أكثر من 23 سوقاً.