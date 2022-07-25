ستاندرد اند بورز: السعودية تسرع مشاريع الطاقة المتجددة

من المقرر أن تضاعف المملكة العربية السعودية كمية السعة في مناقصات الطاقة المتجددة هذا العام وفي عام 2023، ما يمهد الطريق لنمو أسرع في معظم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشرق الأوسط بعد التخلف عن المناطق الأخرى في السنوات الأخيرة، كما أوردت وكالة “ستاندرد اند بورز” اليوم.

وتبلغ سعة الطاقة المتجددة الحالية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية وفقاً لمناقصة برنامج الطاقة المتجددة 700 ميجاوات، كما ذكرت وزارة الطاقة لشركة “ستاندرد اند بورز جلوبال للسلع”. ومن المتوقع أن يزداد رقم السعة عبر الإنترنت “بشكل حاد” خلال السنوات القليلة المقبلة حيث تم طرح مشروعات بسعة إجمالية تبلغ 7.1 جيجاوات للسوق وهي الآن في مراحل مختلفة من الاكتمال، وأضافت أنه من المتوقع طرح 15 جيجاوات إضافية في عامي 2022 و 2023.

وارتفع إجمالي الطاقة المتجددة العام الماضي بنسبة 5.4% إلى 23.962 جيجاواط في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) على موقعها على الإنترنت.

وقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية العالمية بنسبة 9.25% العام الماضي ، حيث أظهرت جميع المناطق، باستثناء إفريقيا وأمريكا الوسطى/الكاريبي وأوراسيا ، نمواً أسرع من الشرق الأوسط، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. و قفز إجمالي الإنتاج السعودي العام الماضي أربعة أضعاف تقريباً إلى 443 ميجاوات من 113 ميجاوات في عام 2020 بعد عدم النمو في عام 2020.

وقال ميغيل بريتو، محلل الكهرباء منخفضة الكربون في “بلاتس”، إن الجهود المبذولة لجعل المملكة العربية السعودية ومنتجي النفط الخام الآخرين يعززون إنتاج النفط من أجل الصادرات في ظل خطوات لإيجاد بديل للوقود الروسي قد تكون حافزاً لجعل المملكة العربية السعودية تسرع المزيد من منشآتها للطاقة المتجددة.

وأضاف: “بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية، قد يجدد الموقف التركيز على استبدال النفط في مزيج الطاقة بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية لتحرير السعة لصادرات أكثر قيمة بالإضافة إلى وضعهم كشركاء رئيسيين للأسواق الأوروبية في انتقال الطاقة من خلال الهيدروجين الأخضر. وهذا يمكن أن يحفز العمل على نشر مستويات الطاقة الشمسية اللازمة لتحقيق هدف الأمة القوي لتوليد 50٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030”.