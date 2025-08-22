فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار الكويتتجزئة

سبينس تدخل السوق الكويتية بإطلاق 10 متاجر بالشراكة مع مجموعة الشايع

 “سبينس” تطلق عملياتها في الكويت في 2026 ضمن خطة توسع إقليمي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت سبينس للبيع بالتجزئة عن دخولها السوق الكويتية من خلال شراكة مع مجموعة  الشايع، الشركة المعروفة في إدارة العلامات التجارية العالمية. وتعد الكويت رابع سوق تدخلها “سبينس” في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد كل من الإمارات، وسلطنة عمان، والسعودية. وبموجب هذه الشراكة، ستمتلك “سبينس” حصة أغلبية بنسبة 51%، وستتولى مسؤولية تشغيل وإدارة المتاجر. ومن المتوقع افتتاح أول متجر من أصل عشرة متاجر مخطط لها في عام 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة “سبينس” الاستراتيجية للتوسع الإقليمي، حيث تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال الأغذية الطازجة. وتشير “سبينس” إلى أن الكويت، كونها رابع أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل سوقًا واعدة نظرًا لارتفاع مستويات الدخل وقاعدة المستهلكين التي تبحث عن منتجات فاخرة بحسب بيان صحفي. وتعكس هذه الشراكة التزام “سبينس” بتحقيق نمو طويل الأمد، حيث افتتحت الشركة منذ أبريل 2024 حتى الآن 12 متجرًا جديدًا في الإمارات ومتجرين في السعودية.

يذكر أن سبينس تمتلك وتشغل في الإمارات عدد 15 متجراً تحت علامة وايت روز (Waitrose). كما دخلت سبينس السوق السعودية في 2024 بافتتاح أول متجر خلال النصف الأول من ذلك العام، مع خطط قائمة للتوسع في جدة والرياض، ما يعكس استراتيجية لتعزيز الانتشار التدريجي في أكبر سوق خليجي من حيث حجم التجزئة. و في النصف الأول من عام 2025 واصلت سبينس تعزيز مكانتها كسلسلة بارزة في قطاع التجزئة في الخليج مع نمو قوي في التجارة الإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 16.2% مقارنة بـ 13.6% خلال الفترة نفسها من 2024. هذا النمو كان إحدى ركائز زيادة الإيرادات التي بلغت 1.8 مليار درهم بارتفاع 13.7%، مدعومة أيضاً بارتفاع مبيعات المنتجات الطازجة ومنتجات العلامة الخاصة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...