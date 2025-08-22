سبينس تدخل السوق الكويتية بإطلاق 10 متاجر بالشراكة مع مجموعة الشايع

أعلنت سبينس للبيع بالتجزئة عن دخولها السوق الكويتية من خلال شراكة مع مجموعة الشايع، الشركة المعروفة في إدارة العلامات التجارية العالمية. وتعد الكويت رابع سوق تدخلها “سبينس” في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد كل من الإمارات، وسلطنة عمان، والسعودية. وبموجب هذه الشراكة، ستمتلك “سبينس” حصة أغلبية بنسبة 51%، وستتولى مسؤولية تشغيل وإدارة المتاجر. ومن المتوقع افتتاح أول متجر من أصل عشرة متاجر مخطط لها في عام 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة “سبينس” الاستراتيجية للتوسع الإقليمي، حيث تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال الأغذية الطازجة. وتشير “سبينس” إلى أن الكويت، كونها رابع أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تمثل سوقًا واعدة نظرًا لارتفاع مستويات الدخل وقاعدة المستهلكين التي تبحث عن منتجات فاخرة بحسب بيان صحفي. وتعكس هذه الشراكة التزام “سبينس” بتحقيق نمو طويل الأمد، حيث افتتحت الشركة منذ أبريل 2024 حتى الآن 12 متجرًا جديدًا في الإمارات ومتجرين في السعودية.

يذكر أن سبينس تمتلك وتشغل في الإمارات عدد 15 متجراً تحت علامة وايت روز (Waitrose). كما دخلت سبينس السوق السعودية في 2024 بافتتاح أول متجر خلال النصف الأول من ذلك العام، مع خطط قائمة للتوسع في جدة والرياض، ما يعكس استراتيجية لتعزيز الانتشار التدريجي في أكبر سوق خليجي من حيث حجم التجزئة. و في النصف الأول من عام 2025 واصلت سبينس تعزيز مكانتها كسلسلة بارزة في قطاع التجزئة في الخليج مع نمو قوي في التجارة الإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 16.2% مقارنة بـ 13.6% خلال الفترة نفسها من 2024. هذا النمو كان إحدى ركائز زيادة الإيرادات التي بلغت 1.8 مليار درهم بارتفاع 13.7%، مدعومة أيضاً بارتفاع مبيعات المنتجات الطازجة ومنتجات العلامة الخاصة.