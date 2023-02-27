فادي طنّوس by فادي طنّوس

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سبيس إكس: 2 مارس موعداً جديداً لإطلاق مهمة كرو 6

أعلنت سبيس إكس أن 2 آذار/مارس سيكون الموعد الجديد لإطلاق مركبة دراغون في مهمة كرو 6.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سبيس إكس

كشفت شركة “سبيس إكس”، أن الموعد الجديد لإطلاق مهمة “كرو 6” (Crew 6)، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، سيكون في الثاني من آذار/مارس المقبل، بعد إلغاء المحاولة بسبب مشاكل تقنية في اللحظات الأخيرة.

وكان من المقرر أن تنطلق المهمة على متن مركبة “دراغون”، التابعة لشركة سبيس إكس، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة، وصولا إلى محطة الفضاء الدولية، قبل أن تجبر مشكلة فنية في اللحظات الأخيرة شركة سبيس إكس، التي أسسها الملياردير إيلون ماسك، على إلغاء محاولة لإطلاق أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.وتوقف العد التنازلي مع بقاء دقيقتين فقط على الإقلاع منمركز كينيدي للفضاء.

ومع تبقي جزء من الثانية فقط على الانطلاق، لم يكن هناك وقت للتعامل مع المشكلة التي كانت في نظام اشتعال المحرك.

وكان اثنان من رواد الفضاء الأربعة من ناسا، مربوطين في الكبسولة فوق صاروخ فالكون. عندما أعلنت سبيس إكس أن الوقود سيبدأ في الخروج من الصاروخ، أجاب قائد الفريق ستيفن بوين “سنجلس هنا في الانتظار.”

وكان من المتوقع أن يستغرق الأمر قرابة الساعة.

وكان من المقرر أن ينقل مركز محمد بن راشد للفضاء البث المباشر لما اعتبر أطول مهمة عربية إلى الفضاء.

وتعد مهمة crew6 أول مهمة طويلة الأمد لأي رائد من رواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ومنذ أيام كان فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الفضاء الأميركية “ناسا” قد استقبلوا النيادي وزملاءه من أعضاء فريق مهمة Crew-6، وهما رائدا فضاء أميركيان وثالث من روسيا، فور وصولهم إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.

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