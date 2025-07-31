سبير تحصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لترخيص التمويل المفتوح

أعلنت شركة سبير Spare، مزود البنية التحتية للخدمات المالية المفتوحة ومقرّها في الرياض، على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحصول على ترخيص لعمليات التمويل المفتوح في الإمارات. يضع هذا الإنجاز شركة “سبير” ضمن أوائل الشركات التي تتقدم نحو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل ضمن إطار التمويل المفتوح في الإمارات. ويعكس هذا التزام الشركة بالابتكار المالي الآمن و تطوير تجربة العميل المالية. كجزء من استراتيجية “سبير” للتوسع الإقليمي، تعزز الإمارات نهج الشركة في دخول الأسواق بإطار تنظيمي واضح. ويأتي توسع سبير في الإمارات بعد فترة وجيزة من إصدار لائحة مصرف الامارات المركزي للتمويل المفتوح، بحسب بيان صحفي. توفر “سبير” للشركات واجهة برمجة تطبيقات (API) آمنة وموحدة للمدفوعات المالية من حساب إلى آخر وتمكنهم من الوصول إلى البيانات المصرفية بطريقة سلسة، مما يتيح إمكانيات مثل المدفوعات المتكررة، والمدفوعات الآجلة، وتجميع الحسابات، وتقييم المخاطر، وغيرها الكثير.

قالت دلال الريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبير: “نرى في الإمارات سوقًا استراتيجيًا للتمويل المفتوح، بفضل إطارها التنظيمي الواضح ودعمها القوي لمجال الخدمات المالية الرقمية”. وأضافت: “يمثل هذا الترخيص تأكيدًا قويًا على كفاءة منتجاتنا، ونهجنا للابتكار المسؤول، ورؤيتنا بعيدة المدى للمالية المفتوحة في المنطقة”. يذكر أن سبير مرخصة من بنك البحرين المركزي وتعمل في كل من السعودية والبحرين والإمارات، حيث تقدم حلول التمويل المفتوح التي تُمكّن من تجميع الحسابات و المدفوعات، وربط البيانات المالية.