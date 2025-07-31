فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسبرمجياتتكنولوجيا

سبير تحصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لترخيص التمويل المفتوح

موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لشركة سبير للخدمات المالية المفتوحة

فريق التحرير by فريق التحرير

  أعلنت شركة سبير Spare، مزود البنية التحتية للخدمات المالية المفتوحة ومقرّها في الرياض، على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  للحصول على ترخيص لعمليات التمويل المفتوح في الإمارات. يضع هذا الإنجاز شركة “سبير” ضمن أوائل الشركات التي تتقدم نحو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل ضمن إطار التمويل المفتوح في الإمارات. ويعكس هذا التزام الشركة بالابتكار المالي الآمن و تطوير تجربة العميل المالية. كجزء من استراتيجية “سبير” للتوسع الإقليمي، تعزز الإمارات نهج الشركة في دخول الأسواق بإطار تنظيمي واضح. ويأتي توسع سبير في الإمارات بعد فترة وجيزة من إصدار لائحة مصرف الامارات المركزي للتمويل المفتوح، بحسب بيان صحفي. توفر “سبير” للشركات واجهة برمجة تطبيقات (API) آمنة وموحدة للمدفوعات المالية من حساب إلى آخر وتمكنهم من الوصول إلى البيانات المصرفية بطريقة سلسة، مما يتيح إمكانيات مثل المدفوعات المتكررة، والمدفوعات الآجلة، وتجميع الحسابات، وتقييم المخاطر، وغيرها الكثير.

قالت دلال الريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبير: “نرى في الإمارات سوقًا استراتيجيًا للتمويل المفتوح، بفضل إطارها التنظيمي الواضح ودعمها القوي لمجال الخدمات المالية الرقمية”. وأضافت: “يمثل هذا الترخيص تأكيدًا قويًا على كفاءة منتجاتنا، ونهجنا للابتكار المسؤول، ورؤيتنا بعيدة المدى للمالية المفتوحة في المنطقة”. يذكر أن سبير  مرخصة من بنك البحرين المركزي وتعمل في كل من السعودية والبحرين والإمارات، حيث تقدم حلول التمويل المفتوح التي تُمكّن من تجميع الحسابات و المدفوعات، وربط البيانات المالية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...