فادي طنّوس by فادي طنّوس

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سبوتيفي ستتخلى عن 600 موظف

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سبوتيفي

قالت شركة “سبوتيفي” تكنولوجي للموسيقى الاثنين إنها تخطط لخفض6% من قوتها العاملة، أي حوالي 600 موظف، ما يزيد من عدد الموظفين المسرحين في قطاع التكنولوجيا.

ولفتت الشركة إلى أن مدير أعمال المحتوى والإعلان الرئيسي، دون أوستروف ، سيغادر كجزء من إعادة تنظيم أوسع.

وتتوقع سبوتيفي وفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز” أن تتكبد ما بين 35 مليون يورو و45 مليون يورو في التعويضات.

وتأتي خطوة سبوتيفي في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا تراجعاً في الطلب بعد عامين من النمو الناجم عن تبعات وباء كورونا التي أسفرت عن توظيف أعداد كبيرة، وأدى بعد ذلك إلى تسريح شركات عملاقة مثل “ميتا” و”مايكروسوفت” لآلاف الموظفين.

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