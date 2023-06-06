سبوتيفاي تستغني عن 200 موظف

أعلنت منصة سبوتيفاي السويدية المتخصصة في مجال المحتويات الصوتية، الاثنين، الاستغناء عن مئتي وظيفة من أنشطتها في مجال المدونات الصوتية (بودكاست)، ما يوازي 2% من إجمالي موظفيها.

وبعد أقل من ستة أشهر على حملة صرف أولى استغنت بموجبها عن 600 وظيفة، أوضحت المنصة أنها بدأت “المرحلة الأولى” من “استراتيجية البودكاست”، بعد استثمارات طائلة في السنوات الأخيرة.

وأشارت المجموعة المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك، في بيان إلى أنها اتخذت «القرار الصعب، لكنه ضروري، بالاستغناء عن حوالي مئتي موظف يعملون في أنشطتها في مجال البودكاست.

وقد استثمرت المنصة الرائدة عالمياً في قطاع البث التدفقي للمحتويات الصوتية، مئات ملايين الدولارات في مجال البودكاست في السنوات الأخيرة، ما جعلها تتصدر هذا القطاع في العالم.

غير أن القطاع لا يحقق الربحية المطلوبة للشركات، وفق محللين.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، أعلنت سبوتيفاي الاستغناء عن 6% من موظفيها لتقليص تكاليفها.

وأقر رئيس الشركة دانيال إك حينها أنه اعتمد سياسة طموحة للغاية «من خلال الاستثمار بخطى أسرع من النمو في إيرادات» المجموعة.

وتتكبد سبوتيفاي خسائر منذ سنوات، على الرغم من الازدياد الكبير في عدد مشتركيها وتقدمها على منافسيها، من بينهم «أبل ميوزيك». وفي نهاية الربع الأول، بلغت سبوتيفاي مستوى قياسياً جديداً عند 515 مليون مستخدم نشط، بارتفاع نسبته 22% خلال عام.