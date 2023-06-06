فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

سبوتيفاي تستغني عن 200 موظف

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سبوتيفاي

أعلنت منصة سبوتيفاي السويدية المتخصصة في مجال المحتويات الصوتية، الاثنين، الاستغناء عن مئتي وظيفة من أنشطتها في مجال المدونات الصوتية (بودكاست)، ما يوازي 2% من إجمالي موظفيها.

وبعد أقل من ستة أشهر على حملة صرف أولى استغنت بموجبها عن 600 وظيفة، أوضحت المنصة أنها بدأت “المرحلة الأولى” من “استراتيجية البودكاست”، بعد استثمارات طائلة في السنوات الأخيرة.

وأشارت المجموعة المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك، في بيان إلى أنها اتخذت «القرار الصعب، لكنه ضروري، بالاستغناء عن حوالي مئتي موظف يعملون في أنشطتها في مجال البودكاست.

وقد استثمرت المنصة الرائدة عالمياً في قطاع البث التدفقي للمحتويات الصوتية، مئات ملايين الدولارات في مجال البودكاست في السنوات الأخيرة، ما جعلها تتصدر هذا القطاع في العالم.

غير أن القطاع لا يحقق الربحية المطلوبة للشركات، وفق محللين.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، أعلنت سبوتيفاي الاستغناء عن 6% من موظفيها لتقليص تكاليفها.

وأقر رئيس الشركة دانيال إك حينها أنه اعتمد سياسة طموحة للغاية «من خلال الاستثمار بخطى أسرع من النمو في إيرادات» المجموعة.

وتتكبد سبوتيفاي خسائر منذ سنوات، على الرغم من الازدياد الكبير في عدد مشتركيها وتقدمها على منافسيها، من بينهم «أبل ميوزيك». وفي نهاية الربع الأول، بلغت سبوتيفاي مستوى قياسياً جديداً عند 515 مليون مستخدم نشط، بارتفاع نسبته 22% خلال عام.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا