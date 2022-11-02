سبوتيفاي تدرس الاستحواذ على أنغامي

تبحث منصة سبوتيفاي (Spotify) المتخصصة ببث الموسيقى والإغاني من حول العالم في إمكانية الاستحواذ على منافستها في منطقة الشرق الأوسط منصة أنغامي (Anghami).

وتم إدراج “أنغامي” في بورصة ناسداك في شباط/فبراير الماضي، وكشفت مصادر أن الفكرة كانت أن “أنغامي” ستطرح للجمهور إذا أبدت “سبوتيفاي” اهتماماً بالاستحواذ عليها لذلك تم اقتراح اتفاقية اندماج لتسريع عملية الاستحواذ.

وكانت أنغامي أول شركة عربية لتكنولوجيا الصوتيات مدرجة في بورصة ناسداك نقلت مقرها الرئيسي من بيروت إلى أبو ظبي، العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكتها مع برنامج أبوظبي للاستثمار للابتكار بقيمة 2 مليار درهم.

وتم طرح المنصة الشرق أوسطية للاكتتاب العام من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة بقيمة 220 مليون دولار. وأطلقت أنغامي في عام 2012، وهي تمتلك أكثر من 58% من حصة السوق في الشرق الأوسط مع 1.28 مليون مشترك و19.5 مليون مستخدم نشط.

من جانبها لدى سبوتيفاي أكثر من 456 مليون مستخدم نشط شهرياً و195 مليون مشترك عن طريق الدفع.

ولدى أنغامي صفقات مع روتانا السعودية، والنجم المصري عمرو دياب.

وتم إدراج شركة البث الصوتي السويدية، التي تأسست عام 2006، في بورصة نيويورك بقيمة 30 مليار دولار تقريبا.