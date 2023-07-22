سبوتيفاي تخطط لزيادة أسعار خدماتها الموسيقية

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن منصة البث الموسيقي “سبوتيفاي” Spotify تخطط لرفع سعر الاشتراك الشهري في الولايات المتحدة بمقدار 1 دولار، وهو تغيير طال انتظاره من قبل العملاق الموسيقي ويستهدف الاستمرار في تحقيق الربحية.

وفي ظل التغيير المخطط، المتوقع الإعلان عنه الأسبوع المقبل، من المرجح أن تزيد تكلفة خطة “سبوتيفاي” الخالية من الإعلانات إلى 10.99 دولار شهرياً في الولايات المتحدة من 9.99 دولار حالياً، وفق أشخاص مطلعين على الأمر. ومن المرجح أن يتم طرح زيادات أخرى في الأسعار في عشرات الأسواق على مستوى العالم في الأشهر المقبلة.

وتعد “سبوتيفاي” إلى حد بعيد أكبر خدمة بث موسيقى من خلال الاشتراكات على مستوى العالم، ولكنها تلقى منافسة من “آبل” و”أمازون” و”يوتيوب”، التي رقعت أسعارها في الأسواق القائمة.

ومن المرجح أن تحفز حركة “سبوتيفاي” المزيد من الزيادات في الأسعار من قبل منافسيها. وقال دانيال آيفز، محلل ويدبوش للأوراق المالية، “إنه يكسر الحاجز”، ووصف الزيادة بأنها جاءت متأخرة.

وتتعرض خدمات بث الصوت والفيديو على حد سواء لضغوط من وول ستريت للتركيز على الربحية على نمو المستخدمين. وقام عدد من خدمات بث الفيديو، بما في ذلك “ديزني+” و”بيكوك”، برفع الأسعار في الأشهر الأخيرة.

وارتفعت أسهم “سبوتيفاي”، التي قالت إنها تخطط لرفع الأسعار هذا العام لمواكبة المنافسين، بنسبة 110% حتى الآن هذا العام. وأغلق السهم على انخفاض بنسبة 0.5% يوم الجمعة واستقر في تعاملات ما بعد الإقفال.

ومنذ إطلاق منصة “سبوتيفاي” وخدمات البث الأخرى قبل عقد ونصف العقد، كان 9.99 دولار أمريكي أو 9.99 يورو شهرياً هو السعر القياسي للاشتراك الفردي، مما يتيح للمستخدمين الوصول بشكل أساسي إلى جميع الموسيقى العالمية.

وتسمح خطة “سبوتيفاي” المميزة لمستخدم واحد بالاستماع بدون إعلانات أثناء الاتصال وبلا اتصال بالإنترنت. وتتقاضى الشركة رسوماً شهرية إضافية للمستخدمين الإضافيين.